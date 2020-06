Ook de Fiat 500 gaat aan de stekker. Een icoon wordt elektrisch

Elon Musk heeft met Tesla de trend voor elektrisch rijden gezet, meer dan welk ander merk dan ook. BMW zag en kwam met de i3, volledig elektrisch en een auto met een totaal ander uiterlijk. Volvo kondigde aan dat ze stoppen met de productie van ‘gewone auto’s’. En MINI, die liet zien dat je ook een bestaand model kan resetten naar een volledig elektrisch aangedreven kart. En toch zijn er mensen die nog steeds geloven dat dat elektrisch rijden niet zo’n vaart gaat nemen.

En dan is het juni 2020, de wereld staat op z’n kop, het Covid-19 virus raast nog in volle kracht over de wereld. In die maand wordt in Italië, een van de zwaarst getroffen landen in Europa, ergens in Turijn de nieuwe volledig elektrische Fiat 500 geïntroduceerd. Een van de meest iconische auto’s aller tijden gaat aan de stekker. Het is zwaai-maar-dag-met-je-handje naar het oude tweepittertje wat al jaren lang een stuk volwassener was dan zijn reputatie deed vermoeden.

Fiat 500 electric aKa Fiat 500-e aKa de New 500

Maar voordat we verder gaan over het toekomstig elektrische icoon, want die status gaat niemand de Fiat 500 kunnen afnemen, struikelen we eerst nog even over de naam. De volledig nieuwe Fiat 500 is 100% elektrisch, zeg maar de Fiat 500 Electric, of de kortweg de Fiat 500-e. Maar zo gaat deze tweede ‘Launch Edition’ niet heten. Er was dus al een elektrische Launch Edition in Milaan, een cabrio en die noemen we de Fiat 500 la Prima. Zeg maar in de reeks van de Fiat Riva wat naam betreft. Dat was dus eigenlijk de eerste elektrische Fiat 500.

Helaas zijn we er nog niet want de tijdens de tweede ‘Launch’ (niet opnieuw dus en ook niet nieuw) lanceren we nu dan echt de elektrische Fiat 500 en die noemen we de New 500. Het betekent dat er na deze uitvoering nooit meer een New 500 kan worden gelanceerd. Of die zou dan de New New 500 moeten gaan heten.

Er loopt ergens op de hoofdkantoren van Fiat iemand rond die oprecht vindt dat iedere volledig nieuwe Fiat, Fiat 500 moet heten. We hebben immers ook al de Fiat 500L (opvolger van de Multipla) en de Fiat 500X (die was echt nieuw) achter de rug. En zodoende heet de nieuwe 100% elektrische Fiat 500, geen Fiat 500-e (of 50e) maar de New 500 zonder Fiat dus.