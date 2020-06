Drie exclusieve interpretaties van de New Fiat 500, door Armani, Bvlgari en Kartell

One-Shot is Fiat's eerste docufilm over de New Fiat 500 en geeft een kijkje achter de schermen bij de creatie en presentatie van de ‘One-Offs’. Met het crème de la crème van de modewereld, drie exclusieve interpretaties van de New Fiat 500, door niemand minder dan Armani, Bvlgari en Kartell.

Olivier François, President Fiat Brand Global en FCA Chief Marketing Officer, drijvende kracht achter het One-Off-project, begeleidt je als kijker op deze 'reis' en vertelt over het creatieve proces waaruit deze drie unieke stukken zijn voortgekomen. De korte film is gewijd aan de drie meesterwerken die zijn geproduceerd in samenwerking met drie iconische "Made in Italy"-bedrijven: Armani, Bvlgari en Kartell. Deze tijdloze creaties zijn gemaakt gedurende een 'reis van zes maanden'. Van de eerste ontmoetingen in het Fiat Style Center in Turijn tot de onthulling afgelopen maart in Milaan.

De korte film toont een aaneenschakeling van ontmoetingen en processen. Het gaat over teamwerk, de affiniteit tussen ontwerpers uit verschillende vakgebieden en over emoties die bij dit buitengewone project komen kijken en laat de creatie van iets unieks zien. Het resultaat zijn de drie One-Offs. Belichamingen van de stijl, creativiteit en vakmanschap die kenmerkend zijn voor "Made in Italy".