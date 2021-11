Online Black Friday verkopen gedaald in de VS

Voor het eerst is in Amerika tijdens Black Friday minder online geshopt. Volgens gegevens van Adobe Analytics spendeerden de Amerikanen afgelopen vrijdag 8,9 miljard dollar in online winkels. Een jaar geleden was dat nog 9 miljard. Geen al te groot verval dus, maar wel opvallend. Zorgen hoeven de Amerikaanse winkels zich echter nog niet te maken. Volgens Adobe is de daling van de online verkopen op Black Friday hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat steeds meer winkels besluiten de ‘Black Friday-aanbiedingen’ eerder beschikbaar te maken.

Black Friday wordt Black Week of Month

Black Friday is sinds een jaar of zes ook in Nederland een begrip. Wij kennen Black Friday vooral van de duwende, slaande en schoppende Amerikanen die op ‘Black Friday’ winkels bestormen en koopjes proberen te bemachtigen. Gelukkig is die gekte Nederland bespaard gebleven en wordt met de komst van online shoppen ook in de VS veel minder ‘gevochten’.

Uiteraard speelt online shoppen ook een rol daarbij. Mensen hoeven, en gaan, steeds minder vaak naar fysieke winkels. En, zoals reeds gemeld, wordt de Black Friday langzaam maar zeker een ‘Black Week’ of zelfs ‘Black Month’. Aanbiedingen zijn niet meer alleen op de vrijdag na Thanksgiving geldig, maar lopen een hele week of maand.