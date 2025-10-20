Red Dead Redemption 2 heeft de akeligste fatalities, zoals tuberculose

Red Dead Redemption 2 en fatalities? Je leest het goed. Ze komen alleen niet bij Rockstar vandaan, maar bij een enthousiaste streamer die zich duidelijk liet inspireren door Mortal Kombat. Hij laat mensen altijd met gekke ideetjes voor mods komen en voert ze dan uit. Dit is wel een heel bijzondere: iemand die in Red Dead Redemption 2 sterft aan een nogal bloederige tuberculose-hoestbui. Maar er is meer.

Fatalities in Red Dead Redemption 2

Streamer Blurb laat zien hoeveel bloed je nu werkelijk kunt vergieten in de western-game en dat is nogal wat. Vechten met een aligator, een beer en een hert, op een trein rennen met je paard: het komt allemaal voorbij in een game waarin je niet zulke gewelddadige doodsoorzaken zou verwachten.

Het volgende plan van Blurb is om met Grand Theft Auto V-mods aan de slag te gaan, dus dat belooft ook een feestje te worden. Eerder nam hij Red Dead Redemption 2 ook al onder handen door het spel alle herinneringen van NPC’s toen ze doodgingen te laten zien. Aaah… Zo komt de gamewereld nog een stuk meer tot leven.

Vermaak tot op het bot

Met die fatalities ook, al draait het uiteindelijk allemaal om de dood. Tegelijkertijd brengt het uiteindelijk wel heel veel plezier, want er zitten echt doldwaze situaties in deze video die je toch een heel ander beeld geven van Red Dead Redemption 2, dat doorgaans toch een redelijk serieuze game is.