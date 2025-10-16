Battlefield 6 breekt records: de grootste lancering in de geschiedenis van de reeks

Battlefield is terug — en hoe. De nieuwste game uit deze iconische shooterreeks van EA en Battlefield Studios is nog maar net uit, maar is nu al een wereldwijd fenomeen. Battlefield 6 heeft in slechts drie dagen tijd meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht en zet daarmee het record neer voor de meest succesvolle lancering in de geschiedenis van de franchise.

De game, verkrijgbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc (via Steam, EA app en Epic Games Store), combineert een bombastische singleplayer-campagne met grootschalige multiplayergevechten die nog intenser en realistischer zijn dan ooit.

Explosieve start: miljoenen spelers, miljarden kogels

Na de open bèta in augustus — die al alle eerdere testrecords verbrak — wist Battlefield 6 bij de lancering opnieuw te verrassen. In de eerste drie dagen werden er ruim 172 miljoen matches gespeeld, goed voor meer dan 15 miljoen uur aan gameplay die live werd bekeken op streamingplatformen als Twitch en YouTube.

Niet eerder speelden zoveel mensen tegelijkertijd een Battlefield-game. Daarmee laat EA zien dat het publiek nog altijd snakt naar pure, grootschalige oorlogservaringen – met tanks, helikopters, jets en infanterie die naadloos samenkomen in één gigantisch slagveld.

“Gebouwd samen met de community”

Byron Beede, General Manager van Battlefield, benadrukt dat dit succes niet uit de lucht komt vallen: “Battlefield 6 is samen met onze spelers gebouwd. Vanaf het eerste concept tot aan de Open Beta die records verbrak, hebben we geluisterd naar feedback. Ons doel was simpel: de beste Battlefield ooit maken. En dit is nog maar het begin.”

Ook Vince Zampella, Executive Vice President bij EA, spreekt van een mijlpaal voor de studio: “We nemen dit moment niet voor lief. De passie van onze community is wat deze lancering mogelijk heeft gemaakt. En er komt nog veel meer aan in de komende weken.”

Nieuwe modi, betere sandbox en een verhaalcampagne vol spektakel

Battlefield 6 tilt het concept van “all-out warfare” naar een nieuw niveau. De game introduceert volledig nieuwe multiplayermodi, waaronder de tactische 4v4-modus Strikepoint, en brengt de geliefde Portal-modus terug — waar spelers zelf maps, regels en missies kunnen creëren.

Daarnaast is er een blockbuster singleplayer-campagne waarin spelers worden meegesleurd in een verhaal vol verraad, actie en morele keuzes. De visuele presentatie en destructieve physics zorgen ervoor dat geen enkel gevecht hetzelfde verloopt: elke tank, kogel of strategie kan het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Season 1: Rogue Ops start op 28 oktober

De lancering is pas het begin. Op 28 oktober begint Season 1: Rogue Ops, de eerste fase van de live service van Battlefield 6. Spelers krijgen toegang tot de nieuwe map Blackwell Fields, nieuwe wapens en voertuigen, en de intense 4v4-modus Strikepoint. EA belooft dat er later dit jaar nog twee extra fases van Season 1 volgen, met regelmatige updates, contentdrops en evenementen.

De toekomst van Battlefield begint hier

Met Battlefield 6 zet EA een overtuigende stap richting een groter Battlefield-universum, waarin singleplayer, multiplayer en community content steeds nauwer met elkaar verweven worden. De cijfers liegen er niet om: miljoenen spelers, recordbrekende verkoop en een hype die voorlopig nog niet lijkt af te nemen.

Of, zoals een fan op Reddit het samenvatte: “Dit voelt eindelijk weer als het Battlefield waar we op hebben gewacht.”

Battlefield 6 is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam, EA app en Epic Games Store.

🎥 Bekijk hieronder de officiële lanceringstrailer.