23.10.2025
Dit is de trailer voor seizoen 1 van Battlefield 6

By: Jeroen de Hooge

EA en Battlefield Studios hebben de officiële trailer voor Battlefield 6 Season 1 uitgebracht. De trailer onthult nieuwe details over wat spelers te wachten staat op 28 oktober, evenals een voorproefje van de seizoenscontent die later dit jaar beschikbaar gaat zijn.

Rogue Ops

De eerste fase van het seizoen, Rogue Ops, zit bomvol actie en start volgende week al. Deze fase introduceert de nieuwe map Blackwell Fields, ontworpen voor grootschalige oorlogvoering en chaos, en een nieuwe 4v4-modus genaamd Strikepoint.

Daarna volgen nog twee fasen van Season 1. California Resistance verschijnt op 18 november en voegt de map Eastwood toe, die zich afspeelt in de buitenwijken van Zuid-Californië, en een spannende 8v8-modus genaamd Sabotage. In deze modus moeten spelers zoveel mogelijk locaties vernietigen voordat de ronde eindigt.

Season 1 sluit af met Winter Offensive, die op 9 december wordt gelanceerd. Deze fase bevat speciale seizoensgeboden content en zorgt ervoor dat de map Empire State gehuld wordt in een ijzige sfeer.

Battlefield 6 – Season 1 – Official Gameplay Trailer

De seizoenscontent van Battlefield 6 wordt consistent uitgebracht en voegt maps, modi, wapens en meer toe. Alle gameplay-veranderende functies zijn gratis of kunnen vrijgespeeld worden, in lijn met de focus op fair play en toegankelijkheid voor alle spelers.

