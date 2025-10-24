Deze 15 games voor volwassenen komen naar Nintendo Switch 2

30 oktober 2025
Dragon Quest 1 en 2 zijn geweldig en het is dan ook goed nieuws dat je deze games volgende week op de Nintendo Switch 2 kan verwachten in HD. Het gaat om een bundel van de eerste twee games waarin Erdrick monsters moet bevechten. Het is een RPG dus reken op een heleboel uren die je moet vrijmaken om hem te spelen, maar we kunnen nu al zeggen dat dat bij deze bewezen games geen straf is.
4 december 2025
Het wordt een drukke eerste week van december, want Metroid Prime 4: Beyond komt er ook aan. De game is al sinds 2017 in ontwikkeling, maar komt in 2025 naar de Switch 2. Samus Aran is in deze game wederom de hoofdrolspeler die zich in een wereld vol ruimtegespuis moet zien te redden. Lekker schieten dus, en tijdens het preview-event van Nintendo hebben we daar eerder dit jaar al wat van kunnen proeven. En dat smaakte goed.
27 februari 2026
Er komen op 27 februari 2026 maar liefst drie Resident Evil-games naar Nintendo Switch 2, namelijk Requiem, Village en Resident Evil 7. Genoeg om te griezelen dus. In Requiem volgen we Grace Ashcroft, dochter van Alyssa, die nogal bang is. Je kunt het spel in first person en third person perspectief spelen, maar wat je ook kiest, je zal niet aan de horror kunnen ontkomen. Resident Evil laat mensen zich al een hoedje schrikken sinds tientallen jaren geleden, dus succes. Ergens jammer dat het niet al verschijnt in deze Halloween-tijd maar er is genoeg ander leuks om nu in te duiken.
2026
Elden Ring, daar moet je van houden. En je moet er tegen kunnen, want deze game gaat je het leven zuur maken. Het is supermoeilijk, het is ook nog eens heel duister, maar het komt van de makers van Souls en die weten wat ze doen. Elden Ring was een enorm succes op andere consoles, dus dat kunstje kunnen ze zo even overdoen op de Switch 2.
2026
Deze game is absoluut ook voor kinderen, maar veel volwassenen kunnen het goed vinden met Layton: ook mensen die niet denken dat ze gamers zijn. Hij geeft je weer een mooi verhaal, een tof uiterlijk stijltje en natuurlijk een hele stroom aan puzzels om op te lossen. Het wordt weer een heel nieuw verhaal in de reeks en krijgt met Steam Bison een nieuwe setting.
2026
The Duskbloods is ook van de makers van Souls, namelijk FromSoftware. Het is geen sequel op Bloodborne, maar het heeft wel dezelfde duistere, gotische setting. Het is een online game, dus dat is ook wel heel wat anders dan we meestal op Switch 2 spelen (op Mario Kart na dan).
2026
De hype is enorm voor deze James Bond-game, waarin we de geheim agent zijn in zijn jonge jaren. We schreven al eerder over deze bijzondere productie van IO Interactive, maar het is nog leuker dat hij ook naar Switch 2 komt. Volgend jaar, nog even wachten dus.
Herfst 2025
Ook een game die veel wordt gespeeld door mensen die zich in de eerste instantie misschien geen gamer zouden noemen, maar dan wel meteen hun halve leven erin steken: Stardew Valley. Het is een relaxte game zoals Animal Crossing, waarin je een boerenleventje runt. De game is al uit op Switch, maar komt nu dus ook naar Switch 2 met nieuwe mogelijkheden, zoals een 4-speler co-op-mogelijkheid die je lokaal kunt gebruiken. Hij zou ongeveer in deze periode moeten verschijnen op de Switch, dus kom maar op, Nintendo.
13 november 2025
Het is tof om een gangster te zijn. In het echt waarschijnlijk wat minder, omdat de risico’s enorm zijn, maar als Yakuza in Yakuza Kiwami is het genieten. De eerste twee games verschijnen op 13 november op Switch en het is een follow-up na Yakuza 0, dat wel al op de Switch 2 speelbaar is. Je speelt Kazuma Kiryu in de game en krijgt naast allerlei gang-problemen ook te maken met heerlijk vechten, mini-games en een goed verhaal.
14 november 2025
Dragon Ball: Sparking Zero is een geweldige vechtgame met Dragon Ball: dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten. Nog niet overtuigd? Je kunt meer dan 180 personages uit de Shonen-serie van Dragon Ball kiezen en zelfs eigen scenario’s uitwerken. Tof toch? Dat dachten wij ook.
1 december 2025
Het lijkt een kindergame, maar deze superheldentitel doet ons denken aan de hoogtijdagen van gaming in de jaren ‘90. Oldschool graphics, Turtles-achtige gameplay, kom maar op. Ouderwets knoppenrammen met grote helden, maar dan op een kleinere schaal dan hierboven bij Dragon Ball. En een stuk Amerikaanser, want het is onder andere met Spider-Man en Iron Man.
9 december 2025
De boer op, dat doe je natuurlijk het aller beste gewoon digitaal. Het is een van de beste simulatorgames ooit en je kunt er meer dan 400 machines in gebruiken. Even terug naar het simpele leven, de schreeuwerige motoren van tractoren en van het verbouwen van allerlei gewassen.
22 januari 2026
Final Fantasy is een icoon. Het is helaas een wat moeilijkere game om zomaar in te stappen als je het niet kent, maar voor de fans is deze remake van Final Fantasy 7 een van de beste games die je kunt spelen. Misschien toch eens een gokje wagen? De DLC zit er ook alvast bij, en de kans dat er meer Final Fantasy naar Switch 2 komt is heel groot, dus je kunt beter maar vast beginnen. Met mooie personages, diepe verhalen en rustige gameplay.
2026
Hij is net vers aangekondigd voor de Switch, Fallout 4. Een game die dit jaar zijn tiende verjaardag viert, maar mede dankzij de serie op Amazon Prime waarschijnlijk enorm zal leven op de Switch. Het gaat om Fallout 4: Anniversary Edition, die in november op de PlayStation, Xbox en PC verschijnt. Nu blijkt dat het spel ook naar Nintendo Switch 2 komt. Wel moeten we er nog even op wachten, want hij wordt pas in 2026 verwacht. Wel zit er ook Creations in, plus alle DLC en meer dan 150 items uit de Creation Club.
2 december 2025
De zeer gewaardeerde Assassin’s Creed-game Shadows komt ook uit op Nintendo Switch 2. Er gingen al een tijdje geruchten dat dit stond te gebeuren, maar nu is het definitief. Deze week onthulde Ubisoft dat het spel dit jaar nog naar Nintendo Switch 2 komt. De uitbreiding komt ook naar Switch 2, maar op Claws of Awaji moeten spelers nog wel even wachten tot volgend jaar. En, ook goed om te weten, AC Shadows op Switch 2 ondersteunt cross progression, dus wat je op de ene console al hebt bereikt, dat kun je gewoon op de Switch 2 weer oppakken.