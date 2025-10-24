Deze 15 games voor volwassenen komen naar Nintendo Switch 2

Resident Evil: Requiem

27 februari 2026

Er komen op 27 februari 2026 maar liefst drie Resident Evil-games naar Nintendo Switch 2, namelijk Requiem, Village en Resident Evil 7. Genoeg om te griezelen dus. In Requiem volgen we Grace Ashcroft, dochter van Alyssa, die nogal bang is. Je kunt het spel in first person en third person perspectief spelen, maar wat je ook kiest, je zal niet aan de horror kunnen ontkomen. Resident Evil laat mensen zich al een hoedje schrikken sinds tientallen jaren geleden, dus succes. Ergens jammer dat het niet al verschijnt in deze Halloween-tijd maar er is genoeg ander leuks om nu in te duiken.