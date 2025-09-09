Assassin’s Creed geeft je geschiedenisles – ook buiten de games

Sommige Assassin’s Creed-games zijn niet fantastisch, maar toch is er altijd wel veel om van te houden. Vooral in een wereld duiken die tot dan toe vrij onbekend voor je is, dat is tof. Bovendien leer je er ook echt dingen van uit de geschiedenis. Ubisoft weet maar al te goed dat AC daar goed voor is en heeft daarom een paar jaar geleden Discovery Tour gelanceerd. Normaliter werkte dat altijd in de games, maar nu is er ook een app.

Discovery Tour

Het enige verwarrende is dat het niet Discovery Tour heet, maar Medieval Baghdad. De app laat je meer leren over Bagdad, de setting van Assassin’s Creed: Mirage, de AC-game uit 2023. De app heeft onder andere augmented reality-elementen om het negende eeuwse Bagdad tot leven te brengen. Je kunt in de Codex-modus historische artikelen lezen die zijn geïnspireerd op de History of Baghdad-functie uit Mirage, waarbij je meer leert over het geloof, economie, wetenschap en meer. Er is samengewerkt met onder andere het Shangri La Museum en het Arab World Institute om dit mogelijk te maken.

Daarnaast is er ook een historische tour met game-elementen. Hierin word je meegenomen door de straten van het oude Bagdad en moet je mini-games doen en Codex-informatie verzamelen. Dit is aanzienlijk speelser dan de Codex-modus van hierboven. Wel is het wat gelimiteerd qua tijd: de tour duurt 2 uur, maar laat je de geschiedenis wel op een originele manier ontdekken. En het is ook nog gratis, dus het is alleen maar een cadeautje voor je telefoon. Je hoeft de game Mirage er niet per se voor te hebben gespeeld, al maakt dat de ervaring wel nog leuker.