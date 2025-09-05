007 First Light: 5 redenen om er naar uit te kijken

IO Interactive heeft een nieuwe game in de maak van James Bond en de verwachtingen voor de game zijn hooggespannen. Wij snappen wel waarom: wij hebben namelijk precies diezelfde hoge verwachtingen. Dit zijn 5 redenen waarom we uitkijken naar 007 First Light.
Eigenlijk hoeft dit artikel maar uit een reden te bestaan, want het feit dat er weer een grote game wordt gemaakt met James Bond in de hoofdrol is natuurlijk veelbetekenend. Het doet ons denken aan de goede oude tijd van GoldenEye en sowieso is het tof om weer met James Bond bezig te zijn. De laatste film is inmiddels ook alweer vier jaar oud. En nu we ook niet weten wie James Bond gaat spelen in de films is dit een goede tussen-James.
Waar een realtime strategy-game of een online multiplayer-shooter soms wat overweldigend kunnen zijn, daar hebben we in deze game te maken met de altijd wat laagdrempelige actie-avonturen-gameplay. Het is daarbij vaak meteen duidelijk wat er ongeveer moet gebeuren en er zijn vaak verschillende moeilijkheidsgraden te kiezen. Het is ook een genre waarin ontwikkelaars helemaal los kunnen gaan met het bouwen van werelden die rijk zijn aan elementen. Hoewel daar ook een gevaar schuilt: doen ontwikkelaars hier te weinig mee, dan is de gamewereld wat kaal en kan het eenvoudig of goedkoop overkomen.
Een van de hoofdredenen om van games te houden is dat ze je naar een andere wereld transporteren. Een weekendje Far Cry spelen en je hebt bijna het gevoel alsof je een weekend naar Nepal bent geweest. Niet dat je ooit maar een weekendje naar Nepal zou gaan, maar die wereld is zo mooi nagebouwd in de game en je mag er lekker vrij in rondlopen, dat voelt toch een klein beetje alsof je er zelf geweest bent. In 007 First Light schijnen we onder andere naar Slowakije en Vietnam te reizen, dus dat beloven weer mooie virtuele reizen te worden.
In deze game speel je niet de doorgewinterde James Bond zoals we hem eigenlijk al decennia kennen: de man kwam ten tonele en was meteen extreem wijs en ervaren. Dat wordt anders in deze game, want je speelt hierin een Bond die nog jong is en juist net komt kijken. Hij is dus net zo onzeker als je als speler mogelijk bent terwijl je verkent wat er allemaal van je wordt verwacht in deze game. Dat zal waarschijnlijk dus heel logisch voelen: jij weet niet meteen wat je allemaal moet doen, maar je hoofdpersonage verwacht dat ook niet van je: die voelt zich hetzelfde. Zo ga je samen op pad terwijl je ongeveer van hetzelfde startpunt komt.
We houden van games die je naar het puntje van je stoel trekken en dat belooft deze game zeker te doen. In de eerst gameplayvideo is al te zien hoe Bond een gebouw in moet om 009 op te sporen, die het niet allemaal op een rijtje lijkt te hebben. Tel daar ook nog zaken als vechten op de vleugel van een vliegtuig en achtervolgingen per auto bij op en je weet dat dit geen spel wordt om half slapend te spelen. Het komt dan ook van de makers van Hitman en dat dna zit er best een beetje in. Deze game houdt je bij de pinken en dat is een goed teken: dat zijn de games die vaak sneller diepe indruk achterlaten.
007: First Light verschijnt op 27 maart 2026 op Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2 en PC.