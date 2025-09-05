007 First Light: 5 redenen om er naar uit te kijken

Het is waarschijnlijk heel herkenbaar

In deze game speel je niet de doorgewinterde James Bond zoals we hem eigenlijk al decennia kennen: de man kwam ten tonele en was meteen extreem wijs en ervaren. Dat wordt anders in deze game, want je speelt hierin een Bond die nog jong is en juist net komt kijken. Hij is dus net zo onzeker als je als speler mogelijk bent terwijl je verkent wat er allemaal van je wordt verwacht in deze game. Dat zal waarschijnlijk dus heel logisch voelen: jij weet niet meteen wat je allemaal moet doen, maar je hoofdpersonage verwacht dat ook niet van je: die voelt zich hetzelfde. Zo ga je samen op pad terwijl je ongeveer van hetzelfde startpunt komt.

Het wordt spannend

We houden van games die je naar het puntje van je stoel trekken en dat belooft deze game zeker te doen. In de eerst gameplayvideo is al te zien hoe Bond een gebouw in moet om 009 op te sporen, die het niet allemaal op een rijtje lijkt te hebben. Tel daar ook nog zaken als vechten op de vleugel van een vliegtuig en achtervolgingen per auto bij op en je weet dat dit geen spel wordt om half slapend te spelen. Het komt dan ook van de makers van Hitman en dat dna zit er best een beetje in. Deze game houdt je bij de pinken en dat is een goed teken: dat zijn de games die vaak sneller diepe indruk achterlaten.

007: First Light verschijnt op 27 maart 2026 op Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2 en PC.