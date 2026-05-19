Roblox kondigde recent al de kinderaccounts aan om de veiligheid van de kleintjes beter te waarborgen, maar nu is het ook daadwerkelijk beschikbaar in Nederland. België en andere landen volgen in juni, maar in Nederland kunnen ouders er nu vast mee aan de slag. Roblox heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen, zo ook in ons land.

Roblox laat je spelen in allerlei verschillende werelden , waarbij mensen ook weer nieuwe werelden kunnen maken. Het is een magneet voor kinderen, die oneindig knnen ontdekken, maar een magneet voor kinderen betekent vaak ook dat het een magneet is voor kwaadwillenden. Enerzijds zijn kinderaccounts belangrijk om nare mensen buiten de wereld van je kind te houden, anderzijds biedt het mogelijkheden om te zorgen dat je kind niet al zijn of haar tijd aan de game besteedt.

"Nieuwe Roblox Kids- en Roblox Select-accounts zijn een grote overwinning voor ouders," zegt de in Australië gevestigde vader Denny Handlin, lid van Roblox’s Global Parent Council. "De ouderraad heeft besproken waar ouders meer directe controle zouden kunnen hebben, en Roblox levert dat met de lancering van nieuwe, uitgebreide ouderlijke tools in deze update. Door games te kunnen goedkeuren en de ervaring aan te kunnen passen aan de behoeften van onze eigen kinderen, kunnen zij genieten van de magie van Roblox terwijl wij aan het stuur blijven zitten. Het is fantastisch om te zien dat een platform de juiste stappen zet om ervoor te zorgen dat onze kinderen met het volste vertrouwen kunnen spelen en leren."

Kids en Select account

Het heeft twee verschillende accounts, namelijk een Kids Account en een Select Account. Het Kids Account is voor kinderen van 5 tot 8 jaar oud en hierbij is chat uitgeschakeld, staat ouderlijk toezicht aan en kunnen ze alleen games spelen die Minimal of Mild gekeurd zijn.

Het Select Account is voor kinderen van tussen de 9 en 15 jaar. Hier is chat wel mogelijk, maar tot op zekere hoogte. Ook kunnen kinderen Minimal, Mild en Moderate games spelen. Ouderlijk toezicht is daarbij ook aanwezig.