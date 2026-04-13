Het heeft 144 miljoen gebruikers, waarvan er 2 miljoen ook daadwerkelijk werelden maken binnen de game: Roblox. Het zijn bizarre cijfers, mede mogelijk gemaakt door kinderen. De kindermagneet is echter onder vuur komen te liggen, want er worden vraagtekens gezet bij de veiligheid voor kinderen. Nu komt Roblox met nieuwe kinderaccounts.

Roblox in de problemen

Roblox wordt van allerlei kanten voor de rechter gesleept: chatruimtes zouden niet goed beveiligd zijn, wat kinderen een makkelijke prooi maakt voor volwassenen met kwaad in de zin. De aanklagers stellen dat Roblox heel goed weet wat het doet en dat het daarnaast ook vanalles toevoegt om het zo verslavend mogen te maken. Het zou met zijn duizenden game binnen een game zowel een grote aantrekking hebben op kinderen als ze enorm verslaafd maken.

Roblox doet in de presentatie die we ervan bijwonen geen uitspraken over de aantijgingen die tegen het platform lopen. Het wil zich vooral concentreren op wat het doet voor de veiligheid van kinderen op het platform. Het noemt veiligheid zelfs een kernwaarde van het bedrijf. Dit zijn de accounts die er straks zijn en wat ze precies inhouden:

Kids Account

Dit is voor gebruikers van 5 tot 8 jaar oud. Chat is uitgeschakeld, er zit ouderlijk toezicht op en ze zijn herkenbaar aan het feit dat alles blauw is in het account: zo kan een ouder die over de schouder van het kind meekijkt direct zien dat het op een kinderaccount zit. Kinderen hebben alleen toegang tot games die Minimal of Mild als keuring hebben.

Select Account

Een ander account dat Roblox biedt is het Select-account voor gebruikers tussen 9 en 15 jaar. Hierin wordt chat wel opengezet, maar met een soort zijwieltjes erop. Kinderen kunnen met dit type account games spelen die Minimal, Mild en Moderate zijn gekeurd en er zit ook ouderlijk toezicht op. Bij ouderlijk toezicht van kinderen onder de 16 is er een nieuwe optie verschenen waarbij ouders specifieke games goed kunnen keuren.

Een gewoon Roblox-account is voor alle content en hierop zit ook een leeftijdscheck. Chat staat altijd aan, wel krijgen tieners inzichten in wat ze zoal uitgeven en aan schermtijd klokken. Verder zegt Roblox dat het de leeftijdschecks soms opnieuw laat uitvoeren, wanneer het twijfelt over de leeftijd van een gebruiker. Verder moeten spellen die worden toegevoegd aan Roblox een drie-stapsreviewproces doorlopen waarbij de maker ervan wordt gecheckt (inclusief zijn of haar identiteitsbewijs, tweefactor-authenticatie en een verplicht Roblox Plus-abonnement), de game wordt gespeeld en er wordt gekeken of het helemaal voldoet aan de regels.

En nu?