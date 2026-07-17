We kunnen natuurlijk 10 keer Grand Theft Auto in dit artikel zetten, want dat is nu eenmaal de grootste gamerelease die in de tweede helft van 2026 zal plaatsvinden. Toch is er nog veel meer te beleven dan alleen GTA VI. Gamestudio's moeten lef hebben om naast die gigantische titel te verschijnen, al kunnen sommige games daar na twee keer uitstel voor de Rockstar-game ook weinig aan doen. Dit zijn de meest veelbelovende games van Q3 en Q4 van 2026.

GTA VI

Kijk, dat GTA VI een grote release is, dat betekent niet dat we er daarom een afkeer tegen hebben. In tegendeel: we kijken erg naar dit Bonnie & Clyde-achtige verhaal uit. Het is tof om te zien dat de reeks eindelijk een vrouwelijk hoofdpersonage heeft, al is dat natuurlijk niet waarom we écht naar GTA uitkijken. Dat is vooral dat de liefde die Rockstar in de franchise stopt, de satire rondom Amerika en die gigantische open wereld waarin zoveel te ontdekken is.

Release: 19 november 2026

Platforms: Xbox Series en PlayStation 5 (later waarschijnlijk ook PC)

Wolverine

Spider-Mans avonturen waren een groot succes op PlayStation 4 en 5, maar wie vindt dat het wel wat agressiever en bloeddorstiger kan is er straks Wolverine. De X-Men met zijn gigantische blades belooft er flink op los te hacken en slashen en dat doet hij uiteraard samen met jou. Het is bovendien een game die alleen op PlayStation uitkomt en die zijn tegenwoordig schaars, al is er wel een ommezwaai gaande in de gamewereld, waardoor dit soort exclusives weer vaker zullen voorkomen.

Release: 15 september 2026

Platforms: PlayStation 5

Marvel Tokon: Fighting Souls

We blijven nog even bij de helden uit de stal van Marvel, al komt Marvel Tokon wel iets eerder uit: op 6 augustus kun je van dit vechtspel genieten. Dat is vooral bijzonder omdat de game blijkbaar in 132 landen geblokkeerd is, maar Nederland dan weer niet een van de landen is waar het spel wel is toegestaan. Interessant, omdat we door de wetgeving rondom lootboxes meestal juist het land zijn waar games niet uitkomen. In ieder geval vindt deze vechtgame plaats in het Marvel-universum en hierbij kun je met helden en schurken uit dit universum tegen elkaar knokken. Het kan in 4 tegen 4-gevechten. De game ziet er goed uit en bevat een mooie collectei aan Marvel-personages.

Release: 6 augustus 2026

Platforms: PlayStation 5 en PC

Onimusha: The Way of the Sword

Onimusha is een ontzettend geliefde gamefranchise en het is dan ook fantastisch dat hij terug is. Althans, franchise impliceert dat dit een doorlopende serie is, terwijl het laatste deel alweer 20 jaar (!) oud is. Onimisha: Way of the Sword is dus de comeback en in deze actie-avonturengame volgen we een sumaroi die een duistere versie van Kyoto bezoekt en daarin allelre demonen en bovennatuurlijke wezens moet bevechten, naast menselijke zwaardvechters. De trailers zien er adembenemend uit, en ook al hebben we de laatste tijd al diverse games gehad die ons meenamen naar Japan, zijn we die setting nog lang niet moe.

Release: 4 september 2026

Platforms: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en PC.

Star Wars: Galactic Racer

Wist je dat er meer dan 100 games van Star Wars bestaan? Het is een heel populaire franchise, maar niet elke game valt in even goede aarde. Toch hebben we goede hoop voor Galactic Racer en dat is vooral omdat het heel erg op één ding focust: podracing. We zijn wel weer toe aan een goede racegame die buiten het brekende stramien valt. Je stapt bovendien in de schoenen van een nog onbekend personage genaamd Shade, dat na de val van de Galactic Empire racet in de onderwereld.

Release: 6 oktober 2026

Platforms: PlayStation 5, Xbox Series en PC.

Control Resonant

Remedy Entertainment is een grote favoriet onder de gameontwikkelaars en dat komt vooral omdat het altijd met enorm filmische games komt: we noemen een Max Payne, een Alan Wake en dan was er ook nog Quantum Break. Control Resonant is een opvolger van Control, een popualire actie-RPG waarin je in een door paranormale activiteit overgenomen New York strijdt tegen een 'schurk' die de realiteit weet om te buigen. Het is actie, het is survival, en het is horror, en de verwachtingen zijn hooggspannen.

Release: 24 september 2026

Platform: PlayStation 5, Xbox Series en PC.

Gears of War: E-Day

Eén van de beste shooterfranchises van Xbox is Halo, dat staat wat ons betreft buiten kijf. Maar als we dan een goede tweede moeten kiezen, dan is dat dat zeker Gears of War. Het is lomp, het is ruig en dat is precies wat er zo geweldig aan is. Het pretendeert helemaal niks, het is gewoon keihard schieten en dat voelt goed. E-Day speelt zich af tijdens Emergence Day, wanneer de Locust Horde zich voor het eerst liet zien. Jij bent Marcus Fenix en samen met Dominic Santiago en jullie team moet je de beschaving op de aarde van deze ondergang zien te redden. No pressure.

Release: 6 oktotober 2026

Platform: Xbox Series en PC.

Andere games waar we naar uitkijken zijn onder andere: Halo: Campaign Evoled, Fire Emblem: Fortune's Weave, Kingdom Hearts Collection I-III en Metaphor Re:Fantazio.