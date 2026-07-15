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Battlefield 6

Battlefield 6 toont in nieuwe trailer gigantische zeeslagen

Gaming15 jul , 22:59doorLaura Jenny
Battlefield 6 krijgt volgende week een nieuw seizoen en in een nieuwe trailer zien we wat we daarvan kunnen verwachten. Zee, vliegtuigen en vooral heel veel strijd. Je kunt ervoor kiezen om in een RCB-90 Patrol Boat te gaan patrouilleren, maar je kunt ook het nieuwe sluipschuttersgeweer uitproberen.

Battlefield 6 seizoen 4

De game wordt gemaakt door Battlefield Studios en dat schrijft: "Oorlogsvoering op zee is gearriveerd en brengt totale strijd op land, in de lucht en op zee. Vecht op Tsuru Reef, ons grootste slagveld tot nu toe, waar uitgestrekte eilanden, dynamische golven, boten, straaljagers, helikopters en landvoertuigen op elkaar botsen in gigantische gevechten. Heers over de kustlijn met de RCB-90-patrouilleboot of race door de branding in de 7,7m NSW RHIB."
Er zijn vier nieuwe wapens, waaronder het Interdictor-scherpschuttersgeweer voor de lange afstand. Ook is er een nieuw Ranked Battle Royale-seizoen en later dit seizoen keert Wake Island terug.
Battlefield 6 seizoen 4 gaat van start op 21 juli. De game is verkrijgbaar op PlayStation 5, XBOX Series en PC.

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