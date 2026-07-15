E-mail? Is dat niet het kanaal uit 1971? Werkt dat nog ruim vijftig jaar later? Zeker! Sterker: e-mailmarketing wordt steeds relevanter. Terwijl sociale media en zoekmachines steeds onvoorspelbaarder worden, blijft e-mail een kanaal dat je zelf aanstuurt. Zonder algoritmes en zonder externe partijen als Instagram, Facebook en TikTok.

Maar de spelregels veranderen wel. AI-inboxen zoals Gmail filteren, clusteren en vatten e-mails samen nog vóórdat de ontvanger ze heeft geopend. Tegelijkertijd verandert ook de e-mailmarketing: AI analyseert klantgedrag en bepaalt welke content, calls-to-action en visuals het beste aansluiten bij de individuele ontvanger.

In deze deepdive lees je hoe e-mailmarketing echt werkt, welke strategieën effectief zijn en waar AI het vak verandert.

Inhoudsopgave

Wat is e-mailmarketing? Hoe werkt e-mailmarketing? Hoe start je met e-mailmarketing? Wat doet een e-mailmarketeer? Wat zijn bekende use cases in e-mailmarketing? Hoe verandert AI e-mailmarketing? Hoe ziet de toekomst van e-mailmarketing eruit? Wat zijn 10 bekende misvattingen over e-mailmarketing?

1. Wat is e-mailmarketing?

E-mailmarketing is het gericht versturen van commerciële of informatieve berichten via e-mail naar een lijst ontvangers die daar toestemming voor hebben gegeven. Het doel: klanten werven, behouden of activeren.

Goed om te weten: die lijst met e-mailadressen is van jou. Daarmee onderscheidt e-mailmarketing zich meteen van andere marketingkanalen: het is owned media. Je bent niet afhankelijk van het algoritme van Meta of Google en je hebt direct toegang tot je doelgroep.

E-mail is een van de weinige kanalen waar je als marketeer volledige controle over hebt. En dat wordt in 2026, nu advertentiekosten stijgen en organisch bereik verder krimpt, steeds waardevoller.

Geen losstaand kanaal

E-mailmarketing is ook geen losstaand kanaal, maar een essentieel onderdeel van lifecycle marketing. Het is de manier waarop je als organisatie communiceert met mensen in elke fase van de klantreis. Denk aan:

een welkomstmail na inschrijving;

een gepersonaliseerde aanbieding na een eerste aankoop;

een reactivatiecampagne voor klanten die al een tijdje niets van zich hebben laten horen.

Een mooi voorbeeld van een reactivatiemail: VVV Texel. Let vooral op de goedgekozen onderwerpregel: Vaarwel, Hendrik. Wie herkent daarin niet de knipoog naar de overtocht die je moet maken om op het eiland te komen? De mail ziet er als volgt uit ( of bekijk hem hier online.

Belangrijk voor retentie & first party data

E-mail is het perfecte instrument om je klantrelatie warm te houden. En niet onbelangrijk: je bouwt bij elke interactie first-party data op en die data wordt steeds belangrijker nu third party cookies definitief verdwijnen.

En dan is er nog de factor die e-mailmarketing anno 2026 fundamenteel verandert: artificial intelligence. AI maakt het mogelijk om op een schaal te personaliseren die handmatig ondenkbaar is. Van het automatisch bepalen van het ideale verzendmoment per individuele ontvanger tot het selecteren van dynamische contentblokken op basis van gedrag en voorkeuren.

Daarnaast verandert AI de inbox zelf: e-mailclients als Gmail en Outlook integreren AI-assistenten die binnenkomende mails beoordelen. Voor marketeers betekent dat: relevantie en engagement zijn geen nice-to-have meer, maar ze zijn essentieel voor zichtbaarheid in de inbox.

Hoe werkt e-mailmarketing?

In e-mailmarketing is één ding belangrijk: het juiste bericht, aan de juiste persoon, op het juiste moment. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Het begint met een lijst van mensen die toestemming hebben gegeven om e-mails te ontvangen. En die lijst bouw je via verschillende kanalen op. Denk aan inschrijfformulieren op je website, leadgeneratie via social media, inschrijvingen bij een aankoop of een aanmelding voor een evenement.

Werk direct aan segmentatie

Alle contacten die je verzamelt, komen je database binnen. Nu kun je alle adressen op één hoop gooien, maar dat is niet handig. Je kunt ze beter in een e-mailfunnel opnemen. Dit is een gestructureerde reeks van communicatiemomenten die is afgestemd op waar iemand zich bevindt in de klantreis. Niet iedereen die je toevoegt aan je e-maillijst verdient dezelfde e-mail. Precies daar begint segmentatie.

Op basis van kenmerken zoals leeftijd, locatie of branche, maar ook op basis van gedragsdata zoals klikgedrag of aankoophistorie deel je je lijst op in relevante groepen. Hoe scherper de segmentatie, hoe relevanter de communicatie.

Software waarmee je e-mails verzendt

Om aan e-mailmarketing te kunnen doen, heb je software nodig. De markt biedt daarvoor verschillende oplossingen, elk met een eigen focus. De meest gebruikte zijn E-mail Service Providers (ESP’s) zoals Mailchimp, Klaviyo, ActiveCampaign en Spotler Mail+ en Spotler MailPro. Een ESP is specifiek gebouwd voor e-mailmarketing en biedt functionaliteiten als lijstbeheer, campagnebouw, automations en A/B-testen.

Daarnaast zijn er systemen voor Customer Relationship Management (CRM-platforms) zoals Microsoft Dynamics 365, Pipedrive of Spotler CRM. Deze systemen zijn primair gericht op het beheren van klantrelaties en verkoopprocessen. Veel CRM's hebben ook een e-mailfunctionaliteit, maar die is doorgaans minder uitgebreid dan die van een volwaardige ESP.

Tot slot zijn er CDP’s of Customer Data Platforms. Dit type software is gespecialiseerd in het verzamelen, samenvoegen en activeren van klantdata uit verschillende bronnen. Een CDP kan worden gekoppeld aan een ESP om hypergepersonaliseerde campagnes mogelijk te maken op basis van rijke, gecombineerde klantprofielen.

Een mooi voorbeeld van een geavanceerde e-mailflow: De Filmhallen. Op de site van deze Amsterdamse bioscoopexploitant zijn pop-ups en form fields actief die bezoekers erop attenderen dat ze via e-mail een reminder kunnen ontvangen voor films waar de kaartverkoop nog niet van is gestart. Zo weten belangstellenden wanneer ze kaartje(s) kunnen kopen. Zowel een mooie service richting de bezoekers als een manier om de conversie aan te jagen. Een voorbeeld ( online versie ) van zo’n remindermail:

Hoe start je met e-mailmarketing?

Hoe je als marketeer start met e-mailmarketing is vooral afhankelijk van het type bedrijf waarvoor je werkt. Een marketeer bij een snelgroeiende webshop met een volwassen data-infrastructuur werkt in een andere omgeving dan een allround marketeer bij een mkb-bedrijf dat net zijn eerste nieuwsbrief verstuurt.

Om te begrijpen waar je staat, helpt het om te denken in niveaus.

Beginnersniveau: losse e-mails verzenden

Op beginnersniveau draait alles om handmatige nieuwsbrieven: een lijst opbouwen, een template inrichten, een campagne versturen en kijken wat zo’n campagne doet. Marketeers op dit niveau zijn blij als de maandelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd.

Gevorderd niveau: overstap op automatische campagnes

Op gevorderd niveau komen segmentatie, personalisatie en automatische campagnes erbij. Je stuurt niet meer iedereen hetzelfde bericht, maar differentieert op basis van gedrag en kenmerken. Deze marketeers versturen niet alleen maandelijkse nieuwsbrieven, maar hebben ook een welkomstflow opgezet, denken na over reactivatiecampagnes en overleggen over de inrichting van loyaliteitsprogramma’s.

Expertniveau: koppeling met andere systemen

Het expertniveau voegt daar data uit CDP's en CRM's aan toe, gecombineerd met personalisatie op meerdere vlakken. Je optimaliseert je e-mailcampagnes door koppelingen met externe systemen. Deze marketeers voeden hun profielen met touchpoints uit verschillende kanalen, hebben vaak meerdere triggers lopen en zijn bezig met bedrijfsspecifieke campagnes. Denk aan: de inrichting van post purchase campagnes op een vooraf gedefinieerd aantal verkopen.

AI-native niveau: een AI bepaalt

En dan is er het AI-native niveau. Op dit niveau bepaalt AI zelfstandig welk bericht, via welk kanaal, op welk moment naar welke ontvanger gaat. In 2026 is dit niveau voor de meeste marketeers nog toekomstmuziek. Nagenoeg geen enkele marketeer werkt zo. Maar wie weet, komen we ooit op dit niveau.

Ben je benieuwd hoe je als marketeer stap voor stap kunt groeien van eenvoudige personalisatietechnieken als {Hallo, voornaam} naar hyperpersonalisatie via CDP’s? Luister naar de experts Reinold Wiilemsma en Jurre Dollekamp van DAYLEE: een bekend bureau dat e-commerce-ondernemers helpt om minder afhankelijk te zijn van paid ads door de focus te verleggen naar herhaalaankopen en een hogere Customer Lifetime Value (CLV). Ga naar de podcast

Wat doet een e-mailmarketeer?

Los van de verschillende niveaus waarop e-mailmarketeers werken, zijn er zeker een aantal werkzaamheden die elke e-mailmarketeer voorbij ziet komen. Het begint altijd bij data: het verzamelen van contactgegevens, het borgen van toestemming en het bewaken van privacy en AVG-compliancy.

Daarnaast heeft elke e-mailmarketeer een stevige basiskennis van een aantal strategische concepten. Als je werkt in de online marketing, dan is het belangrijk dat je begrijpt hoe e-mailclients werken, wat het verschil is tussen een ESP en een ISP, en hoe HTML-mails worden gerenderd op verschillende apparaten en in verschillende clients.

Deliverability is misschien wel het meest onderschatte onderdeel van het vak: je sender score, het voorkomen van spamfilters, en de technische instellingen zoals DKIM, SPF en DMARC bepalen of je e-mails überhaupt aankomen.

Tot slot denkt de moderne e-mailmarketeer steeds vaker in termen van lifecycle marketing en omnichannel: e-mail staat niet op zichzelf, maar werkt samen met SMS, WhatsApp, push-notificaties, social media en website-personalisatie om de klant op het juiste moment via het juiste kanaal te bereiken. Wie dat samenspel begrijpt, begrijpt hoe moderne e-mailmarketing werkt.

Wat doet een e-mailmarketeer? Kom te weten hoe Elke Eijsink, Senior Marketing Automation Specialist bij Adwise, dagelijks opdrachtgevers helpt om mooie resultaten te behalen uit e-mailmarketing en automatische campagnes. In het webinar ‘Welke automatische campagnes zou ieder bedrijf moeten inzetten?’ laat Elke zien hoe ze Kees Smit Tuinmeubelen, HP, Edding, Carnavalsland, Elektramat en BISSELL heeft geholpen met mooie campagnes. Wil je een kijkje in de keuken van een e-mailmarketeer? Luister dan naar Elke. Ga naar het webinar

Wat zijn bekende use cases in e-mailmarketing?

E-mailmarketing is geen one-size-fits-all kanaal. Waar de focus ligt, hangt sterk af van het type business: een webshop heeft andere prioriteiten dan een SaaS-bedrijf, en een non-profitorganisatie communiceert met heel andere doelstellingen dan een B2B-dienstverlener. Toch zijn er per sector een aantal use cases die keer op keer terugkomen.

E-mailmarketing voor webshops

Verlaten-winkelwagencampagnes

Cross- en upsell-campagnes

Post-purchase campagnes

Loyality programma’s

Voor e-commerce is e-mail het verlengstuk van de winkelervaring. En daarmee een directe aanjager van omzet. De verlaten-winkelwagencampagne is daarin misschien wel de meest bekende: een automatische mail die wordt verstuurd aan bezoekers die producten in hun winkelwagen hebben gelegd maar de aankoop niet hebben afgerond. De conversieratio's van dit type mail liggen structureel hoger dan die van reguliere campagnes, simpelweg omdat de ontvanger al een koopintentie heeft getoond.

Daarnaast zijn cross- en upsellcampagnes effectieve instrumenten: op basis van aankoophistorie worden relevante aanvullingen of upgrades aanbevolen. Je weet wel: scheerschuim bij scheermesjes, screenprotectors bij telefoonhoesjes of het persoonlijke kaartje bij een bos bloemen.

Post-purchase campagnes bouwen verder op de relatie na een aankoop: van een vriendelijk verzoek om een review tot gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de volgende bestelling. En met loyaliteitsprogramma’s probeer je herhaalaankopen te stimuleren.

E-mailmarketing voor B2B

Lead nurturing programma’s

Webinar werving en opvolging

Account-based marketing

In de B2B is de salescyclus over het algemeen langer dan in de e-commerce en beslissingen vinden plaats via verschillende personen en afdelingen. Lead-nurturingprogramma's spelen daarop in door prospects stap voor stap te voorzien van relevante informatie.

Zo zou je in de eerste mail een informatief whitepaper onder de aandacht kunnen brengen en in latere mails gerichte casestudy’s. Verder zijn in de B2B webinars krachtige lead-generation-instrumenten. En e-mail is het primaire kanaal voor zowel werving als opvolging: uitnodigingen, reminders, de opname na afloop en een gerichte follow-up aan deelnemers die bepaalde onderdelen hebben bijgewoond.

Account-based marketing (ABM) gaat nog een stap verder: daarbij wordt e-mailcommunicatie specifiek afgestemd op individuele accounts of besluitvormers binnen een organisatie, met content die aansluit bij hun specifieke situatie, sector of uitdagingen. Met e-mail is dat goed mogelijk omdat je e-mail altijd terechtkomt in een inbox die gekoppeld is aan één individuele ontvanger.

E-mailmarketing voor non-profit

Algemene en dynamische nieuwsbrieven

Engagement campagnes

Werving fondsen, vrijwilligers en ambassadeurs

Non-profitorganisaties zetten e-mail in om hun leden, vrijwilligers, sympathisanten, donateurs of burgers betrokken te houden en te mobiliseren. De nieuwsbrief is daarin het meest gebruikte instrument: een periodieke update over projecten die hen verbonden houdt met de missie van de organisatie.

Dynamische nieuwsbrieven gaan een stap verder: op basis van de interesse of betrokkenheid van de ontvanger wordt de inhoud automatisch aangepast. Daarnaast zijn specifieke engagementcampagnes gericht op het activeren van de achterban.

Oproepen voor een actie, een evenement of een campagne worden vaak gedaan via e-mail. Dat geldt ook voor het werven van fondsen. Ook buiten de commerciële context is e-mail een krachtig instrument. Het is immers persoonlijk, direct en goed meetbaar.

Een mooi voorbeeld van een webinaruitnodiging via e-mail: Elvy. Softwarebedrijf Elvy zet webinars in om geïnteresseerde doelgroepen te targeten en te informeren. Het is een bekende use case in de B2B: gebruik gerichte e-mailsflows bij de organisatie van webinars. Uitnodigingen, informatie over het programma e.d. en alle opvolging, zoals evaluaties, kun je uitstekend via e-mail versturen. Een voorbeeld zie je hieronder (of in de online versie ).

Hoe verandert AI e-mailmarketing?

Artificial intelligence is geen toekomstmuziek meer in e-mailmarketing. AI speelt inmiddels op twee fronten een rol: als assistent voor de e-mailmarketeer die campagnes bouwt en optimaliseert en als assistent in de inbox van de ontvanger die bepaalt wat aandacht krijgt en wat niet. Beide ontwikkelingen veranderen het vak fundamenteel. Wie ze negeert, loopt achter.

AI als assistent voor de e-mailmarketeer

Het meest zichtbare gebruik van AI in e-mailmarketing is contentcreatie. Generatieve modellen worden al op grote schaal ingezet voor het schrijven van e-mailteksten, het genereren van afbeeldingen, het maken van vertalingen en het samenvatten van lange content voor gebruik in nieuwsbrieven.

Maar de echte kracht van AI ligt niet in het genereren van teksten en afbeeldingen. AI is belangrijker in de uitbreiding van automatische processen die voorheen handmatig werk vergden of simpelweg niet schaalbaar waren.

Neem segmentatie: waar een marketeer vroeger handmatig doelgroepen definieerde op basis van vaste kenmerken, kan AI nu automatisch klantgroepen identificeren op basis van gedragspatronen en voorspellingen.

AI maakt personalisatie op schaal mogelijk

Personalisatie op schaal was jarenlang een belofte die moeilijk waar te maken was. Met AI lukt het wel. Door per individuele ontvanger dynamische contentblokken en productaanbevelingen te selecteren op basis van gedrag, voorkeuren en fase in de klantreis. Onderwerpregels en content worden niet alleen gegenereerd maar ook automatisch getest: AI bepaalt welke variant het beste presteert en stuurt bij zonder handmatige tussenkomst.

AI voorspelt de grootste verkoopkansen

Daar komen predictive analyses bovenop. AI maakt het mogelijk om te voorspellen welke contacten binnen je bestand het meest waarschijnlijk zullen kopen. En daar kun je je campagnes op inrichten.

Maar als AI je vertelt wie het meest waarschijnlijk gaat kopen, dan weet AI vaak ook wie juist niet tot een koop zal overgaan. Churn prevention werkt op hetzelfde principe: AI signaleert welke contacten dreigen af te haken, zoals dalend klikgedrag, afnemende betrokkenheid, langere tijd tussen aankopen en triggert automatisch een gerichte reactivatiecampagne voordat het te laat is.

AI als assistent in de inbox

Terwijl AI bepaalde werkzaamheden van de marketeer overneemt, verandert het ook de inbox van de ontvanger. Microsoft Copilot in Outlook en de Gemini-integratie in Gmail zijn de bekendste voorbeelden van AI-assistenten die e-mails labelen, rangschikken, samenvatten en prioriteren. Vaak nog voordat de ontvanger zijn inbox heeft geopend.

Geen chronologische volgorde van binnenkomende mails

Een e-mail die vroeger bovenaan de inbox verscheen, wordt nu mogelijk samengevat in twee zinnen of weggestopt in een minder prominente tab. Dat heeft directe consequenties voor marketeers: engagement en relevantie zijn geen nice-to-have meer, maar een duidelijke voorwaarde om op te kunnen vallen. Een lage betrokkenheid bij eerdere mailings vergroot de kans dat de AI-assistent je volgende mail als minder relevant beoordeelt.

Je ontvangers kunnen vragen stellen aan hun inbox

Daar komt bij dat AI-inboxen werken met generatieve modellen die de intentie van de ontvanger proberen te begrijpen. Natural language query-implementaties in inboxes maken het mogelijk dat ontvangers hun inbox doorzoeken met gewone vragen.

Denk aan: "Toon mij alle aanbiedingen van afgelopen week" of "Wat zijn mijn openstaande bestellingen?" AI-assistenten identificeren de intentie achter zo'n zoekopdracht en matchen die met de inhoud van e-mails. Voor marketeers betekent dit dat duidelijke, ondubbelzinnige en relevante communicatie steeds belangrijker wordt: een e-mail die de intentie van de ontvanger raadt, heeft een hogere kans om gevonden en gelezen te worden.

Hoe kunnen e-mailmarketeers rekening houden met alle AI-veranderingen die nu zichtbaar zijn in Outlook en Gmail? Hoe krijg je meer grip op de wijze waarop AI-modellen als Copilot en Gemini binnekomende mails interpreteren? Download de AI-checklist voor marketeers

Hoe ziet de toekomst van e-mailmarketing eruit?

De kansen van AI zijn groot, maar de uitdagingen verdienen een eerlijke behandeling. Want als je blind vertrouwt op AI zonder de risico's te kennen, dan loop je vroeg of laat tegen problemen aan. Voor de komende jaren zullen e-mailmarketeers aan de slag moeten met de volgende vijf uitdagingen en aandachtspunten:

Uitdaging en aandachtspunt: datakwaliteit

De eerste en meest fundamentele uitdaging is datakwaliteit. Generatieve AI-modellen zijn transformermodellen die werken op basis van de data waarmee ze worden gevoed. GIGO of Garbage In, Garbage Out geldt ook voor datakwaliteit.

Een AI die segmenteert op basis van verouderde, incomplete of onjuiste klantdata produceert campagnes die niet relevant zijn, hoe geavanceerd het model ook is. Investeren in schone, actuele en goed gestructureerde first-party data is daarmee een randvoorwaarde voor succesvol AI-gebruik.

Uitdaging en aandachtspunt: privacy en wetgeving

Dan is er privacy en wetgeving. De Europese AVG stelt strikte eisen aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Ook als je daar een AI-model voor inzet. De Amerikaanse markt kent andere regels, en het verschil met de EU is voor internationale marketeers een permanente bron van complexiteit.

AI-systemen die automatisch profielen opbouwen en besluiten nemen op basis van persoonsgegevens, vallen zeker onder de nieuwe AI Act. Deze wetgeving is sinds 1 augustus 2024 van kracht binnen de EU.

Uitdaging en aandachtspunt: algoritme-afhankelijkheid

Een derde aandachtspunt is algoritme-afhankelijkheid. Naarmate AI meer beslissingen overneemt, raken marketeers verder verwijderd van het inzicht in waarom iets werkt of niet.

Autonome AI-systemen kunnen goed presteren zonder dat de marketeer begrijpt wat er onder de motorkap gebeurt. Dat is comfortabel zolang het goed gaat, maar gevaarlijk wanneer resultaten tegenvallen en bijsturing nodig is.

Uitdaging en aandachtspunt: brand- en merkkwaliteit

Ook brand- en merkkwaliteit staan onder druk. Teksten die correct zijn maar geen stem of karakter hebben en die door de inzet van AI ook niet meer onderscheidend zijn, vormen een reëel risico. Zeker in sectoren waar merktoon en authenticiteit cruciaal zijn, is AI-gegenereerde content zonder menselijke redactie een recept voor gezichtsloze communicatie die verdwijnt in de massa.

Uitdaging en aandachtspunt: de menselijke factor

Tot slot is er de menselijke factor. Technologie ontwikkelt zich sneller dan mensen en organisaties kunnen bijbenen. Nieuwe AI-tools vragen om nieuwe vaardigheden. Dat gaat van het schrijven van goede prompts tot het interpreteren van AI-gegenereerde inzichten en het bewaken van ethische kaders. Dat vraagt niet alleen om training, maar ook om een andere organisatiecultuur.

De e-mailmarketing zal nu en in de nabije toekomst geconfronteerd worden met deze uitdagingen en aandachtspunten. Het is goed als je je daar als e-mailmarketeer op voorbereidt.

Wat zijn 10 bekende misvattingen over e-mailmarketing?

Voor wie dagelijks met e-mailmarketing werkt, zijn sommige hardnekkige mythes bijna grappig. Maar ze bestaan nu eenmaal. Zowel bij directies, bij klanten en zelfs bij collega's van andere afdelingen. Tijd om ze de wereld uit te helpen.

Misvatting 1: E-mail is dood

De meest gehoorde misvatting gaat over het vak e-mailmarketing. Niemand zou nog e-mails lezen, alles gaat via social media en apps. De cijfers zeggen iets anders: e-mail is als marketingkanaal nog altijd het kanaal met de hoogste ROI. Voor elke euro die je erin steekt, haal je er gemiddeld dertig à veertig terug. Op voorwaarde dat je e-mailmarketing goed inzet.

Misvatting 2: Hoe meer e-mails, hoe beter

Meer is niet altijd beter. Wie zijn lijst overspoelt met mailings, betaalt daar een prijs voor: meer uitschrijvingen, meer spamklachten en een dalend engagement dat uiteindelijk je deliverability schaadt. Relevantie en timing wegen zwaarder dan frequentie. Eén goede mail op het juiste moment doet meer dan vijf generieke berichten per week.

Misvatting 3: Een grote lijst is een goede lijst

Honderdduizend adressen klinkt indrukwekkend. Maar als de helft inactief is, nooit opent en nooit klikt, dan is die lijst een blok aan je been. Een kleine, betrokken lijst presteert structureel beter: hogere open ratio's, betere deliverability en meer conversies. Kwaliteit wint het altijd van kwantiteit.

Misvatting 4: Iedereen leest mijn e-mail

Eén blik in de Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2026 is voldoende om deze misvatting te ontkrachten. De gemiddelde open ratio ligt op 46,46%. Of anders: gemiddeld de helft van al je ontvangers zal je mail openen. De andere helft niet. En de klikratio ligt daar weer een stuk onder.

Misvatting 5: Spamfilters zijn alleen een probleem voor slechte verzenders

Denk je dat spamfilters alleen iets zijn voor louche partijen die ongewenste mail sturen? Helaas. List hygiene of het actief opschonen en onderhouden van je verzendlijst moet op de radar staan van iedere e-mailmarketeer. Lage betrokkenheid, ontvangers die zich uitschrijven, hebben allemaal invloed op je sender score. Iedereen kan in een spamfilter terechtkomen, ook de meest integere verzender.

Misvatting 6: Personalisatie betekent de voornaam invullen

"Beste Hendrik," is het allereerste begin van personalisatie. Maar dan ook echt: het allereerste begin. Meer gevorderde personalisatie gaat over relevante content op het juiste moment in de klantreis, afgestemd op het gedrag, de voorkeuren en de fase waarin de ontvanger zich bevindt. Dynamische contentblokken, productaanbevelingen op basis van aankoophistorie, verzendmomenten afgestemd op individueel klikgedrag: dát is personalisatie.

Misvatting 7: E-mailmarketing is alleen geschikt voor B2C

E-mail zou te informeel of te generiek zijn voor zakelijke communicatie. Onzin. In B2B is e-mail juist een van de meest effectieve kanalen voor leadnurturing en klantbehoud. Uiteraard: de salescyclus is langer en de besluitvorming is complexer, maar e-mail is bij uitstek het instrument om prospects gedurende dat proces te informeren, te overtuigen en warm te houden.

Misvatting 8: Een mooie e-mail presteert altijd beter

Veel tijd en budget gaat zitten in het perfect opmaken van HTML-mails met rijke visuals, zorgvuldig uitgelijnde layouts en merkgebonden kleurpaletten. En soms presteren ze prachtig. Maar soms wint een simpele, tekstgebaseerde e-mail het glansrijk. Afhankelijk van doelgroep, doel en context kan een persoonlijk ogende plain text mail verrassend goed converteren. Testen is het enige antwoord.

Misvatting 9: Je mag iedereen mailen als je een product hebt

Nee. Zonder expliciete toestemming is commerciële e-mail in de EU wettelijk verboden onder de AVG en de ePrivacy-richtlijn. Een zakelijke relatie of een bestaand klantenbestand geeft geen vrijbrief. Consent is de basis. Dat is niet alleen een formaliteit, maar een duidelijke juridische randvoorwaarde. Wie dat negeert, riskeert niet alleen boetes, maar ook reputatieschade die moeilijk te herstellen is.

Misvatting 10: A/B-testen is alleen voor grote bedrijven

A/B-testen klinkt als iets voor grote organisaties met data-analisten en omvangrijke verzendlijsten. Maar ook kleine verzenders leren snel wat werkt bij hun doelgroep door simpele tests. Bijvoorbeeld: twee verschillende onderwerpregels, een andere call-to-action, een afwijkend verzendmoment. Vrijwel elke moderne ESP heeft A/B-testfunctionaliteit ingebouwd. Je hoeft geen corporate te zijn om te beginnen.

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