Spotler versterkt eventportfolio en neemt Let’s Get Digital over

Spotler Group kondigt de overname aan van Let’s Get Digital, een toonaangevende speler op het gebied van eventtechnologie. Met deze stap breidt het bedrijf haar positie verder uit binnen de eventsector, specifiek op het gebied van beurzen en online events. Dat sluit goed aan bij de strategische koers van Spotler om haar klanten een breed scala aan geïntegreerde marketing- en eventoplossingen te bieden.

Event engagement voor online, hybride en grootschalige events

Let’s Get Digital, opgericht in 2019, heeft zich snel ontwikkeld tot een populaire event engagement solution. Waarmee ze zich richten op online, hybride en grootschalige fysieke evenementen. Tijdens de coronapandemie kende het bedrijf een explosieve groei. Toen werd het platform veelvuldig ingezet voor digitale evenementen met geavanceerde mogelijkheden voor streaming, interactie en netwerken.

Let’s Get Digital helpt evenementenorganisatoren om betere netwerkmogelijkheden te creëren. Maar ook het rendement voor exposanten te maximaliseren en werkprocessen te stroomlijnen met slimme, geautomatiseerde eventtechnologie. Door te focussen op échte connecties en operationele efficiency, worden evenementen in staat gesteld om uitzonderlijke waarde te bieden aan: bezoekers, sponsoren en organisatoren.

Voor beurzen biedt Let’s Get Digital onder meer lead scanning, een centraal beursportaal voor standhouders, on-site badge printing en AI-gedreven matchmaking en 1-op-1 afspraken. Deze combinatie maakt het platform tot een krachtige tool voor organisatoren die hun publiek effectief willen betrekken en hun eventdoelen willen realiseren. Dat is de reden waarom organisatoren van bekenden beurzen, zoals Webwinkel Vakdagen en Cloud Expo al jarenlang werken met Let’s Get Digital.

Bas Krijgsman, CEO van Let’s Get Digital: “Ik kijk hier al lang naar uit. In plaats van zelf het wiel uit te vinden, kunnen wij leren van een organisatie die groter is. Terwijl we allemaal de focus houden op de zaken waar we goed in zijn.”

Een strategische aanvulling op het Spotler portfolio

Deze overname volgt op eerdere acquisities binnen de Spotler Group, waaronder die van Momice. Waar Momice uitblinkt in de ondersteuning van standaard zakelijke evenementen, biedt Let’s Get Digital een hoogwaardige oplossing voor de – vaak minder frequent voorkomende – grootschalige en digitale events. Hiermee kunnen klanten nu voor ieder type evenement rekenen op een passende oplossing vanuit één geïntegreerd ecosysteem.