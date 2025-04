Spotler kondigt strategische AI rol aan: Chief AI Officer

Spotler investeert fors in het toegankelijk maken van AI marketing binnen haar softwareproducten. Dit wordt op een gebruiksvriendelijke manier geïntegreerd, zodat het eenvoudig te adopteren en aan te passen is voor gebruikers. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen aansluiten bij de behoeften van klanten en bij de marktvraag, heeft Spotler een nieuwe strategische functie gecreëerd: Chief AI Officer. Dr. Björn Goerke, voormalig CEO van Spotler DACH, zal deze rol op zich nemen om AI nog verder te integreren in de software van Spotler.

Een Chief AI Officer om AI verder te ontwikkelen

Aangezien AI een focusfunctie is voor de toekomst van Spotler, zodat Spotler-klanten met de producten die zij inzetten worden geholpen om betere beslissingen te nemen, sneller en effectiever berichten en content te genereren en slimme interacties met hun doelgroepen te faciliteren. Om de verdere doorontwikkeling in goede banen te leiden aan deze cruciale functies, gaat Dr. Björn Goerke (met zijn achtergrond als Managing Director van CrossEngage) de rol van Chief AI Officer (CAIO) op zich nemen.

Dit is een belangrijke stap voor Spotler, aangezien Spotler met de aanstelling van Björn in deze rol nu een toegewijde ambassadeur heeft die zich richt op AI-strategie, innovatie en integratie binnen de Spotler-producten. De expertise en visie van Björn zullen ervoor zorgen dat AI Marketing een onderscheidende factor wordt voor Spotler, waardoor het bedrijf nog slimmer en krachtiger software kan ontwikkelen voor haar klanten.

AI Marketing

Björn’s voornaamste taak zal zijn om ervoor te zorgen dat Spotler-partners en klanten de AI-functionaliteiten binnen de Spotler-technologie gaan begrijpen, gebruiken en om op basis van hun input deze verder te ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Spotler-klanten geld kunnen verdienen of juist kunnen besparen door gebruik te maken van Spotler’s Generatieve, Conversational en Predictive AI-modellen en -tools.

Met de overstap van Dr. Björn Goerke naar de nieuwe CAIO-rol, is Oliver Schmieder aangesteld als nieuwe Managing Director van Spotler DACH (voormalig CrossEngage). Met zijn commerciële achtergrond en gedrevenheid is Oliver Schmieder de juiste persoon om de verdere groei van Spotler DACH te stimuleren en verdere stappen te maken als toonaangevende e-commerce marketing SaaS-leider in Duitstalig Europa.

Spotler & AI

Spotler integreert diverse AI-technologieën in zijn producten om marketing- en communicatieprocessen te optimaliseren. Met Generative AI kunnen gebruikers efficiënt content creëren, optimaliseren en vertalen, wat resulteert in betere e-mails en social media posts in minder tijd. Conversational AI stelt bedrijven in staat om veelvoorkomende klantvragen te automatiseren via slimme chatbots, waardoor de klantenservice verbetert en medewerkers zich kunnen richten op complexere taken. Daarnaast biedt Predictive AI inzicht in klantgedrag door middel van datavoorspellingen, wat helpt bij het verhogen van klantretentie en het maximaliseren van de Customer Lifetime Value. Spotler waarborgt hierbij de privacy en veiligheid van gebruikersgegevens door te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG en de AI Act.