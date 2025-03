Nederland loopt miljarden mis door trage AI-adoptie

Nederland dreigt jaarlijks €8,1 miljard aan economische groei mis te lopen door te weinig investeringen in AI en digitale bedrijven. Zonder extra steun blijven Nederlanders en Nederlandse bedrijven achter in de wereldwijde AI-adoptie. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Implement Consulting Group, uitgevoerd in opdracht van Google.

Nederland ontving in 2024 slechts 2,3% van het Europese durfkapitaal voor generatieve AI, terwijl we als land 6,3% van de Europese economie vertegenwoordigen. In omringende landen als Denemarken en Luxemburg worden bijvoorbeeld relatief meer investeringen in AI gedaan dan in Nederland.

Obstakels voor groei

We lopen dus flink achter in de wereldwijde AI-adoptie. Het onderzoek identificeert drie belangrijke obstakels voor groei waar we in Nederland tegenaanlopen:

Investeringsachterstand: Europa ontvangt circa 100 miljard dollar minder durfkapitaal dan de Verenigde Staten (840 miljard euro in de VS).

Complexe regelgeving: Versnipperde en kostbare regelgeving in Europa maken het moeilijk om grensoverschrijdende investeringen te doen.

Tekort aan talent: Nederland kampt met een tekort aan STEM-afgestudeerden. Ongeveer 20% van de digitale bedrijven meldt dat een tekort aan talent een groeibarrière vormt.

Economisch potentieel blijft grotendeels onbenut

Van het type digitale bedrijven waarnaar onderzoek werd gedaan, zijn er momenteel circa 6.100 in Nederland. Samen zorgen zij voor 150.000 banen. Het potentieel van deze bedrijven wordt echter niet benut. Als deze bedrijven zouden opschalen naar het niveau van de beste OESO-landen, zou dit jaarlijks €8,1 miljard extra aan de economie kunnen toevoegen en 53.000 hoogwaardige banen extra creëren. Daarbij blijkt uit de studie dat deze digitale bedrijven gemiddeld 90% productiever zijn dan traditionele ondernemingen.

Uit een eerdere studie van Implement Consulting Group bleek al dat generatieve AI de komende tien jaar tot 85 miljard euro (+9%) aan het BBP kan toevoegen, mits er op tijd wordt geïnvesteerd in onderwijs, innovatie en adoptie.

Eerst zien, dan geloven

Martijn Bertisen, Vice President, Google Benelux: “We zijn in Nederland van het ‘eerst zien, dan geloven’. Dat heeft ons vaak goed gediend, maar met AI dreigt het een zwak punt te worden. Als digitaal voorloper moeten we nu niet aarzelen. Het nieuwe onderzoek laat wederom zien dat we nog steeds achterlopen. We moeten onze terughoudendheid aan de kant zetten, anders is onze positie als innovatief land verleden tijd.”

Sander Stomph, CEO en mede-oprichter van Kickstart AI: “Als Kickstart AI zijn we ervan overtuigd dat versnelde AI-adoptie de sleutel is tot Nederlands economische en sociale vooruitgang. De tijd van praten is voorbij; we moeten het gaan doen. Talloze bedrijven, van groot tot klein, hebben AI al succesvol geïntegreerd in hun kernactiviteiten, met indrukwekkende resultaten in productiviteit en efficiëntie. Het is cruciaal dat we deze trend doorzetten, zodat Nederland opnieuw een voortrekkersrol kan innemen en maximaal kan profiteren van de economische kansen die AI biedt.”

[Fotocredits – © ipopba – Adobe Stock]