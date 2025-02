Macron kondigt €109 miljard AI-investering aan: Frankrijk wil AI-leider van Europa worden

Frankrijk heeft ambitieuze plannen om zijn positie in de wereldwijde AI-race te versterken. Tijdens de AI Action Summit in Parijs op 10 februari 2025, kondigde president Emmanuel Macron een gigantische investering van €109 miljard aan in kunstmatige intelligentie (AI). Dit moet ervoor zorgen dat Frankrijk en Europa een leidende rol krijgen in AI-ontwikkeling, een sector die momenteel wordt gedomineerd door de VS en China.

Met deze investering wil Frankrijk niet alleen de Europese AI-industrie stimuleren, maar ook de regelgeving versoepelen en duurzame energie inzetten voor AI-ontwikkeling.

Waarom deze enorme investering in AI?

AI wordt steeds belangrijker in sectoren zoals gezondheidszorg, industrie, cybersecurity en energie. Terwijl de VS en China enorme vooruitgang boeken in AI-technologie, heeft Europa tot nu toe moeite gehad om een echte concurrent te worden. Macron ziet AI als een strategische pijler voor de toekomst en wil voorkomen dat Europa afhankelijk blijft van Amerikaanse en Chinese technologie.

In zijn toespraak benadrukte Macron dat Europa innovatiever en competitiever moet worden in AI en dat Frankrijk hierbij een voortrekkersrol wil spelen.