Google laat vertrouwen in AI zien met investeringen: 75 miljard dollar

Grote budgetten

Ondertussen is Google ook wel in staat om het te bouwen hoe het wil: het maakt nog steeds ontzettend veel winst. Het zag zijn omzet 12 procent jaar-op-jaar groeien naar 96,5 miljard dollar. Vooral het Cloud-platform van Google schijnt enorm goed te boeren, want dat liet een stijging zien van 10 procent (12 miljard dollar). Het heeft ook al plannen hoe het nog meer kan verdienen, namelijk door advertenties toe te voegen aan zijn AI-assistent Gemini. Ook zouden er op Google Zoeken dingen gaan veranderen, al is Google niet duidelijk over wat dat dan inhoudt.

Enerzijds werkt AI al heel hard achter de schermen, anderzijds heeft Google het ook wat meer openlijk gemaakt in de vorm van Gemini. Van Gemini zijn al verschillende versies verschenen, net zoals bij ChatGPT van OpenAI het geval is. Ook OpenAI doet grote investeringen om AI mogelijk te maken: het zou zelfs geld bijleggen op het duurste Pro-abonnement dat 200 dollar kost. Het is alleen, net als bij de zelfrijdende taxi’s, spannend welke bedrijven het uiteindelijk gaan volhouden.

Er is al zoveel geïnvesteerd in AI-bedrijven: welke zullen overleven? Over Google hoeven we ons weinig zorgen te maken, maar het is wel spannend wat de concurrentie kan en gaat doen. OpenAI kwam uit het niets, maar kunnen zulke bedrijven blijven opboksen tegen het almachtige Google met zijn 75 miljard dollar aan investeringen? We zullen zien.