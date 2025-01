69 procent van de Nederlanders gebruikt AI op zijn werk

Marketingmedewerkers brainstormen over goede manieren om hun merk op de kaart te zetten, secretaresses gebruiken het om meetings samen te vatten en het wordt volop ingezet om goede mailtjes te typen: 69 procent van de Nederlanders schijnt AI op zijn werk te gebruiken.

AI is handig op werk

We laten AI ideeën bedenken, complexe data samenvatten tot iets begrijpelijks: AI is erg handig op werk. Zowel privé, op werk als in educatie wordt AI door 42 procent gebruikt. Generatieve AI werd in 2023 nog door 35 procent gebruikt. Dat lijkt veel, maar wereldwijd is het meer. Misschien komt dat ook omdat sommige AI nu eenmaal beter is in het Engels, en dat een drempel is voor Nederlanders. Of we zijn toch wat nuchterder en denken het niet nodig te hebben, omdat we het liever zelf doen. Ook zijn er veel mensen die zich ook echt zorgen maken om AI: 54 procent maar liefst.

Terug naar de werkvloer, want uit onderzoek blijkt ook wat we het meest doen met AI. We gebruiken het vooral om voor ons te schrijven en te brainstormen, maar ook lange documenten verwerken is populair. Meer dan de helft van de ondervraagden stelt dat AI werknemers zeker tijd kan besparen, maar ook denkt 49 procent dat AI de druk verhoogt om efficiënter te werken. Privé blijken we kunstmatige intelligentie vooral in te zetten voor online informatie vinden en helpen bij online winkelen, reizen plannen en helpen bij huiswerk maken.