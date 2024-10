Apple Intelligence komt ook naar jouw iPhone

Siri is dankzij AI ook een stuk natuurlijker geworden. Je kunt heel normale gesprekken met haar voeren, dus niet alleen een vraag stellen, maar ook gewoon een gesprek voeren zoals je dat met je partner of vrienden zou doen. AI is, zoals we laatst al hoorden van Logitech, ook op Apple vooral een manier om je te helpen. Allerlei handmatige dingen worden eruitgehaald, waardoor je meer tijd over hebt voor interessantere dingen. AI is dus eigenlijk een soort secretaresse, al moet het door die natuurlijke taal ook steeds meer een vriend of maatje van je worden.

Eerste Apple Intelligence-features

De eerste Apple Intelligence-features zijn vanaf nu beschikbaar na de gratis software-updates iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1. Je kunt ze in de meeste landen gebruiken wanneer je de taal van het device en van Siri op Engels (VS) instelt. En je zal ook over een redelijk nieuwe device moeten beschikken om het te kunnen gebruiken. Apple Intelligence komt namelijk alleen beschikbaar op iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad met A17 Pro of M1 of nieuwer en Mac met M1 of nieuwer.

Welke Apple Intelligence-mogelijkheden komen er voor de EU?

We weten nog niet exact of alle Apple Intelligence-mogelijkheden naar iPads en iPhones in de EU komen, maar het lijkt er niet op, omdat Apple zelf al schrijft ‘Dit omvat veel van de belangrijkste functies’. Klinkt alsof het niet alle functies bevat, en zelfs niet alle belangrijke functies. Even afwachten nog waar dat op uitkomt, maar Apple heeft zo te zien nog wel even om dat uit te vogelen.