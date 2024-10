Logitech: “AI kan de digitale werkplek veel menselijker maken”

Veel mensen hadden het voor corona nooit zien aankomen: hoe belangrijk de virtuele werkplek zou worden. Delphine Donné, General Manager Logitech Personal Workspace Solutions, heeft er inmiddels zelfs haar werk van gemaakt. Die virtuele werkplek is wat haar betreft pas echt handig als je er AI aan toevoegt. We spraken haar erover.

Je spreekt op het evenement World Summit AI: welk punt wil je daar gaan maken?

“Het gaat om het belang om het menselijk potentieel te ontketenen met AI. Mensen zijn nog steeds het hart van de technologie, maar kunstmatige intelligentie kan hen superkrachten geven. Superkrachten, zonder dat we er bang voor zijn. De misconceptie die er heerst is dat AI banen gaat overnemen. Terwijl bedrijven juist worstelen om genoeg mensen te krijgen om ambities waar te maken. Logitech is de brug tussen mensen en de digitale cloud en AI hoort daar zeker ook bij. AI helpt ons sneller, slimmer en meer productief te zijn. We hebben meer tijd voor creativiteit en samenwerken.”

Het kan grote bedrijven zeker helpen, maar zijn er voor grote bedrijven geen drempels bij AI?

“Er wordt soms gedacht dat het moeilijk is om te implementeren. Het is inderdaad soms moeilijk om te zorgen dat iedereen het draagt. Dus het is voor bedrijven wel zaak dat ze mensen motiveren om het te gebruiken en de voordelen ervan te begrijpen. Het is ook goed om mensen te leren prompts schrijven. Je moet echt 2 tot 4 keer een nieuwe prompt schrijven en naar de antwoorden kijken. We hebben voor onze software net een AI-builder gelanceerd en daarmee kun je met ChatGPT vragen zonder dat je uit je workflow gaat. Het doel is om het mensen makkelijker te maken AI te gebruiken: je hoeft niet alles uit te vogelen, AI zit gewoon als schil bovenop je workflow om het toegankelijker en makkelijker te maken voor mensen.”

Wat zijn de verschillen tussen een gewone virtuele werkplek en een AI virtuele werkplek?

“Als we vandaag de dag denken aan de virtuele werkplek, dan kom je gauw uit bij de Microsoft-suite of de Google-suite. Die hebben extra kracht door Copilot en Gemini: ze tonen aan dat AI in veel vormen komt. Dat klopt ook wel, want overal in organisaties wordt het weer anders gebruikt. Van veel AI die we al jaren gebruiken weten we bovendien niet eens dat het AI is, zoals de noise cancellation in je oordopjes.”

Vind je niet dat AI te veel een buzzwoord is geworden?

“Veel AI zit inderdaad al in een product, maar we benoemen nu sowieso wat meer de ‘ingrediënten’ waaruit onze technologie bestaat. Praten we er soms te veel over? Ja, ik denk het wel, maar uitleggen wat het is en mensen helpen begrijpen hoe het werkt kan dat gevoel van dreiging wegnemen. Ik wil heel graag dat mensen zich realiseren welk potentieel het heeft om je leven makkelijker te maken. Je wil niet meer werken, maar beter werken, en de tijd die je ermee wint betekent dat je meer ruimte hebt om dingen te doen die je wil doen. Er is zeker een leercurve en nieuwe dingen zijn vaak eng, maar het biedt ook veel kansen. Zakelijk en privé, van hulp met het plannen van je vakantie tot het opstellen van een net iets zakelijkere mail.”

Wat zijn de grootste misvattingen over de AI-werkplek?

“Dat je je baan erdoor kwijtraakt. Het is belangrijk dat leiders en topmensen de tijd nemen om na te denken over de leefregels en hoe je het gebruikt. AI draait echt om waarde toevoegen en mensen te helpen bij alles wat ze doen. Het gaat niet om het vervangen van je workforce, het gaat om het beter inzetten ervan. Meer handvatten om AI te gebruiken is heel belangrijk, daarom hebben we als Logitech ook als een van de eersten het AI Pact in Europa getekend. Het is belangrijk om over dingen als privacy na te denken bijvoorbeeld: we hebben onze medewerkers vorige week nog allerlei maatregelen gegeven om AI op een verantwoorde manier te gebruiken en ze ruimte te geven om vragen te stellen.”

Is een AI werkplek vooral voor sommige beroepen handig of voor alle beroepen?

“Ik denk dat het iedereen helpt. Mensen die werken, mensen die niet werken, mensen die heel technisch zijn, assistenten, executives: ik gebruik het zelf ook bijna elke dag. Of het nu gaat om communicatie schrijven of nieuwe functies brainstormen. Ik raad het ook andere mensen: geef jezelf elke dag 10 minuten om te oefenen met AI en je wordt niet alleen zelfverzekerder in het gebruik, maar je ziet er ook steeds meer kansen voor.”

In hoeverre heeft corona meegespeeld met de populariteit van de AI werkplek?

“Wat ik heb geleerd van de pandemie is dat hybride werk zijn intrede deed en er een stuk meer flexibiliteit is gekomen. Mensen kunnen veel beter op afstand samenwerken en dat betekent veel vrijheid. Ik reis veel, maar als ik een week niet reis dan ben ik alsnog 2 of 3 dagen op kantoor. Die andere dagen kan ik mijn kinderen bijvoorbeeld naar school brengen en nog steeds net zo productief zijn. AI geeft je wat dat betreft nog meer flexibiliteit en een extra tool om efficiënter te zijn in je werk. De pandemie heeft er zeker voor gezorgd dat tools sneller zijn ontwikkeld en al beter zijn geworden, maar dit had sowieso wel gebeurd.”

Wat zijn de grootste voordelen van de AI werkplek?

“Je kunt productiever en creatiever zijn. Je kunt brainstormen en snel antwoorden krijgen. Je kunt verschillende blikken op dingen krijgen, afhankelijk van je prompt. Het geeft je tijd die je kunt investeren in een emotionele connectie: het kan ons echt helpen onze vijf zintuigen te ontwikkelen.”

Je zegt emotionele connecties: moet geestelijk welzijn ook een rol spelen in de werkplek van de toekomst?

“Zeker. Het is deze week internationale wellbeing month en daar zijn we bij Logitech een belangrijke deelnemer in. Dat doen we onder andere door mensen comfortabel en ergonomisch verantwoord te laten werken met de juiste apparatuur, maar er is meer. Hybride werk is veranderd, er zijn nieuwe tools om repetitieve jobs te doen en het helpt je bij je geestelijk welzijn. Door AI kun je wel even die wandeling doen in plaats van 8 uur in je laptop zitten. Je hebt meer tijd om banden te onderhouden met andere mensen.”

Hoe zie je de werkplek van de toekomst voor je?

“Ik geloof absoluut in flexibel werken: dat zorgt voor een veel betere work-life-balance. Je kunt bovendien door AI misschien meer samenwerkingen aangaan met mensen of misschien zelfs een andere baan erbij doen. Ik run naast mijn werk een Airbnb: iedereen heeft wel een hobby en uiteindelijk je daar potentieel meer mee doen door de tools te gebruiken die er beschikbaar zijn. Uiteindelijk maakt het het werk ook inclusiever en duurzamer. Ik ben er super-optimistisch over.”