Die Logitech-muis die altijd zou worden ondersteund was maar fantasie

Logitech heeft recent een interview gegeven aan techsite TheVerge waarin de Nederlandse ceo Hanneke Faber in geur en kleur vertelde over een Logitech-muis die altijd zou worden ondersteund. Onzin, zo blijkt nu. Logitech beweert nu (en vrij laat ook) dat deze ‘forever mouse’ maar een idee was.

Forever mouse

De forever mouse: het zou een apparaat zijn waarmee je veel langer een beroep kunt doen op Logitech dan slechts die paar jaar garantie of ondersteuning. Je zou, nadat je de muis hebt gekocht, een abonnement afnemen waardoor je muis updates blijft krijgen zolang als je het apparaat hebt (en het abonnement uiteraard). Die updates bestaan dan uit beveiligingsupdates, maar ook softwareupdates waardoor er bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten aan het apparaat worden toegevoegd. Volgens Faber zou de forever mouse dan bijvoorbeeld tussentijds kunnen worden ingeleverd voor een andere, waarna je oude muis refurbished werd.

Fantasie, zo blijkt nu. “Er zijn geen plannen voor een muis met een abonnement”, stelt Logitech nu aan TheVerge. Het apparaat is er dus helemaal niet en gaat er waarschijnlijk ook niet komen. Bij sommige 1 april-grappen (wat klaarblijkelijk net zulke verzinsels zijn als de forever mouse) wordt een product soms alsnog uitgebracht omdat mensen enthousiast zijn, maar gezien de nu al wat ongemakkelijke geschiedenis van het apparaat zien we dat niet zo snel meer gebeuren.

Logitech

De ceo beschreef in het interview blijkbaar een vroeg concept, maar trad daarbij zodanig diep in detail dat het overkwam alsof het apparaat er praktisch al was. Ze gaf onder andere aan dat het net zo lang meegaat als een horloge en dat het een kwaliteitsapparaat is. “De forever muis is een van de doelen waarvoor we willen gaan”, sprak Faber, die volgens Logitech dus slechts een inkijkje was in hoe prikkelend er intern wordt gedacht over de toekomst van duurzamere consumentenelektronica.

Het vervelende aan de situatie is dat Logitech nu dus eigenlijk van zichzelf zegt dat het heel uitdagend denkt over de toekomst van duurzamer met zijn producten omgaan, maar daar dus blijkbaar geen haast achter zet. Of zou het iets te maken hebben met de reacties op het nieuws? Menig internetter klom in de pen om zijn ongenoegen te uiten over weer een abonnementsvorm. Zou het misschien juist wel een plan zijn geweest, maar was de backlash te groot? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, want de kans dat die forever mouse er toch nog komt, lijkt verder weg dan ooit.