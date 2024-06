Huizen worden met speciaal energiecement een soort giga-accu’s

Je kunt met je eigen huis veel energie genereren: je kunt van je huis praktisch een grote accu maken. Niet alleen door zonnepanelen te gebruiken, een thuisaccu aan te schaffen en een windmolen in de tuin te zetten, misschien moeten we eens kijken naar hoe we huizen bouwen. De knappe koppen van MIT hebben cement ontwikkeld dat vol energie zit. Hiermee maak je in één keer een giga-accu van je woning.

Energiecement

Dr. Damian Stefaniuk is de man achter dit grote plan. Hij werkte met zijn team op MIT in Massachusetts aan een nieuw soort bouwmateriaal dat enorm kan helpen bij het genereren van energie. Het mooiste aan de uitvinding is dat je er alleen maar ingrediënten voor nodig hebt die we al kennen en gebruiken: carbon black, cement en water. Het idee is dat je hiermee een supercondensator vormt. Door carbon black en cement te gebruiken wordt er een soort paadjes gemaakt voor de elektriciteit om doorheen te reizen.

Made of just cement, water, and carbon black, this device could be the future of cheap and scalable energy storage for renewable energy sources. https://t.co/kbjhoRZHnD pic.twitter.com/zyaSLJtYnF — MITCommsVP (@MITCommsVP) August 16, 2023

Het idee is niet dat het cement zelf energie genereert, maar dat het de energie kan opslaan die wordt gegenereerd door zonnepanelen. Het is een antwoord op een probleem waarmee we in Nederland ook veel kampen: overdag laat de zon zich volop zien en wordt er veel meer energie gegenereerd dan ons energienetwerk aankan. Daar wordt aan gewerkt door het netwerk te verbeteren, maar het kan helpen om de energie tijdelijk op te slaan. Dat kan in een thuisaccu, maar het is veel organischer om zoiets in de muren van je huis te doen.

Huizen bouwen

Handig voor het opladen van je auto of off-grid wonen. Maar denk ook aan toepassingen voor bedrijven. Stel dat gigantische bedrijfspanden worden gebouwd met dit type cement, dan zou dat mogelijk oplossingen kunnen bieden voor de grote uitdagingen die energie met zich meebrengt. Maar er is ook een keerzijde: cementproductie is een grote aanstichter van koolstofuitstoot. Voordat men fanatiek gebouwen gaat maken met dit supercement, zullen onderzoekers dus eerst moeten zien uit te balanceren hoe het met het produceren van dit bouwmateriaal zit. Weegt het op tegen de voordelen?

Bovendien is het vooral een oplossing voor huizen die nog gebouwd gaan worden: het heeft waarschijnlijk weinig zin -naast dat het mogelijk niet zo fraai is- om het over je huidige muren heen te smeren. Maar als er straks een goede manier is gevonden om de minnen te overbruggen, dan kan dit zeker een interessant bouwmateriaal zijn om verstandiger om te gaan met energie.