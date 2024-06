Formule 1-auto’s in 2026 worden kleiner en duurzamer

De FIA heeft aangekondigd wat we mogen verwachten van de nieuwe Formule 1-auto’s die in 2026 de circuits betreden. Het gaat dan niet zozeer om hoe ze eruit zien in een kant-en-klare vorm, maar wel aan welke vereisten ze moeten voldoen. Het is voor de tweede keer sinds 2022 dat de FIA nieuwe regels bepaalt voor de bolides. Wat vooral opvalt is dat de auto’s kleiner van stuk worden en er meer aandacht is voor duurzaamheid.

Nieuwe FIA-regels

We hebben de laatste tijd veel klachten van rijders gehoord over de vloer van hun auto en dat komt omdat de regels hieromtrent zijn veranderd in 2022. Dat heeft alles te maken met downforce en aerodynamica, maar betekent vooral dat de front wing minder belangrijk werd. De vloeren zijn in 2026 wat minder belangrijk als ze in 2022 waren, want de F1-auto’s gebruiken dan een minder moeilijke vloer waarmee een minder groot grondeffect wordt bereikt. Dat maakt het allemaal wat minder stijf en dat zou het de teams aanzienlijk makkelijker moeten maken. De downforce wordt 30 procent lager en de drag 55 procent.

De FIA zegt: “Met dit reglement heeft de FIA geprobeerd een nieuwe generatie auto’s te ontwikkelen die volledig in lijn is met het DNA van de Formule 1 – auto’s die licht, supersnel en wendbaar zijn, maar die ook op het scherpst van de snede blijven qua technologie. Centraal in die visie staat een opnieuw ontworpen aandrijflijn met een gelijkmatigere verdeling tussen het vermogen uit de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen.”

Motorwissel

Het is inderdaad niet voor niets dat die vloer wat minder flink wordt: de V6-motor wordt minder krachtig (die krijgt een output van 400 kW/536 pk) om meer ruimte te maken voor de elektromotor die nog eens 350 kW en 470 paardenkrachten toevoegt. Om te zorgen dat die motoren volop kunnen worden gebruikt, staat de IFA twee keer zoveel energie toe (8,5 MJ). Het hybride motorsysteem gebruikt minder elektromotor als er sneller dan 270 kilometer per uur wordt gereden, en zelfs helemaal geen elektromotor als er meer dan 355 kilometer per uur wordt gereden. Zo beloven inhaalacties een stuk interessanter te worden.

Echter is DRS wel weg: in plaats daarvan krijgen de voor- en achtervleugel de optie om te bewegen. Wanneer ze op het rechte stuk rijden gaan ze in X-modus, en wanneer er dan wordt geremd of een bocht wordt gereden, dan wordt er weer meer downforce gegenereerd door de vleugels. De voorvleugel wordt 100 mm smaller dan die we nu gewend zijn en sowieso worden de auto’s wat kleiner en nemen ze af in massa: ze worden 30 kilometer lichter, 1.900 mm breed in totaal en de wielbasis is 200 millimeter korter (3.400 mm).

Het chassis moet sterker worden gemaakt en meerdere crashes moeten doorstaan. Ook de lichten worden helderder en er zijn meer veiligheidsopties die teams moeten toepassen om hun auto’s aan de nieuwe regels te laten voldoen.