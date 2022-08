Audi gaat meedoen aan de Formule 1

Dit weekend start de tweede seizoenshelft van de Formule 1. Op het programma staat de race in Spa-Francorchamps die dit jaar hopelijk meer actie laat zien dan de regenoptocht van 2021. De eerste actie van het nieuwe raceweekend kwam niet van Red Bull, Mercedes of Ferrari, maar van een nieuwe speler: Audi. De Duitse autofabrikant maakte vrijdagochtend in België bekend dat het vanaf 2026 aan de Formule 1 gaat meedoen.

Nog geen Audi F1 bolide, wel motoren

Hoewel Audi tijdens de persconferentie ook een protorype van een F1 bolide onthulde, gaat de fabrikant in eerste instantie vooral motoren leveren. Die worden nu en de komende jaren ontwikkeld en gebouwd in de Audi Sport fabriek in Neuburg.

Voor Audi is 2026 hét moment om in de Formule 1 te stappen. Audi noemt de beslissing haar grootste en meest uitdagende ambitie ooit. De beslissing van Audi hing af van de nieuwe regels die werden ingevoerd door de FIA. Vanaf 2026 moeten Formule 1 auto’s op duurzame synthetische brandstoffen rijden. Daarnaast moet minimaal de helft van het motorvermogen vanaf dat jaar elektrisch opgewekt worden. “Audi is van plan actief de transformatie te stimuleren van wat verreweg de belangrijkste motorsportserie ter wereld is”, aldus de CEO.

De videostream van de Audi persconferentie kun je hieronder in zijn geheel bekijken, voor de liefhebbers.