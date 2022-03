Audi zegt de dieselmotor vaarwel

Morgen is het weer die dag van het jaar voor flauwe grappen. Dit is er geen! Audi heeft vandaag namelijk al bekend gemaakt dat het automerk met ingang van april geen modellen met een dieselmotor meer zal verkopen in Nederland. Vanaf morgen kunnen Audi-kopers alleen nog kiezen uit modellen met een benzinemotor, de TFSI, plug-in hybride (PHEV) of volledig elektrische aandrijving (BEV). De welbekende TDI motoren zijn vanaf morgen (1 april) dus verleden tijd. In Nederland wel te verstaan.

Nog maar 1 procent diesel

Heel veel pijn gaat het afscheid van de dieselmotor Audi in Nederland niet doen overigens. Het afgelopen jaar had nog maar 1 procent van de verkochte auto’s een dieselmotor. Die aflatende interesse heeft deels ongetwijfeld nog te maken met het grote dieselschandaal van enkele jaren geleden. Diesels worden, deels onterecht, al jaren aangemerkt als een van de meest vervuilende krachtbronnen.

Daarnaast speelt in Nederland natuurlijk ook nog het fenomeen wegenbelasting een rol. Voor een diesel ligt die fors hoger dan voor auto’s met een benzinemotor. Om over het belastingvoordeel voor PHEV’s en BEV’s nog maar te zwijgen.