Audi stopt in 2026 met verbrandingsmotoren

Audi heeft deze week verregaande ambities voor de toekomst van het automerk wereldkundig gemaakt. In een gesprek met de Süddeutsche Zeitung liet Audi weten dat het merk van plan is om vanaf 2026 geen modellen meer op de markt te brengen met een benzine-, diesel of hybride verbrandingsmotor.

Goed nieuws voor het milieu en het klimaat, slecht nieuws voor de notoire liefhebbers van de benzine en diesel slurpende V6, V8, V10 en W12 motoren zoals die nu nog altijd in een aantal high-performance bolides met vier ringen op de neus te vinden zijn.

Q-serie wordt laatste der Mohikanen

Overigens zal Audi tot het begin van het volgende decennium nog wel nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren blijven verkopen. Er worden vanaf 2026 alleen geen nieuwe modellen meer geïntroduceerd. In het gesprek met de Süddeutsche Zeitung stelde het merk dat de laatste Audi’s met benzinemotoren een compacte Q-serie SUV wordt. Die zal in 2026 gepresenteerd worden en tot begin jaren 30 nieuw te koop zijn.

De Audi A3 en A4 krijgen geen opvolgers meer met een verbrandingsmotor. Die twee populaire modelseries worden de komende jaren volledig nieuw ontworpen en onder een andere modelnaam, als EV, op de markt gebracht worden.