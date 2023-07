​10 leuke tweets over de Formule 1-auto van Brad Pitt

Dit weekend vindt de formule 1-race op het circuit van Silverstone plaats en het belooft weer een toffe race te worden. Een extra bijzondere zelfs, want Brad Pitt is aanwezig. Niet gewoon als celebrity guest (wat we tegenwoordig wel vaker zien), maar om een film op te nemen voor Apple. Maar de auto waarin hij rijdt, die wordt op het internet al flink te kakken gezet.

Maar ja, dat die auto er dan een beetje gekkig uitziet, dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Brad Pitt speelt in de film namelijk voormalig F1-rijder Sonny Hayes die een jonge coureur gaat helpen en speciaal daarvoor terugkeert naar de racesport. Hayes is een fictief persoon en dat geldt ook voor zijn raceteam: APXGP. Dat maakt het ook wel leuk dat die race-auto zo de tongen losmaakt: het is net niet echt, en dat maakt het juist wel tof. De film heeft nog geen titel, maar wel moeten er de komende dagen op Silverstone tussen de trainingen door belangrijke shots worden gemaakt. Het fake team heeft zelfs zijn eigen paddock.

De auto van Brad Pitt wordt onder andere een Duracell-batterij op wielen genoemd: wat mede komt door zijn kleurstellingen met brons. Apple toonde de auto om vast te hypen voor de film die eraan komt. Daarbij is niet alleen formule 1 an sich een reden om te hypen, of Brad Pitt, maar ook het feit dat het wordt geregisseerd door Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski helpt bij de hype. En dat de Nigeriaanse Damson Idris erin zit, maakt het geheel af.

Hulp van Hamilton

De auto is geen F1-auto, maar een F2-bolide die wat is aangepast. Het Mercedes-team heeft de chassis aangepast door de wielbasis langer te maken en er zijn wat onderdelen toegevoegd om de bolide wat meer formule 1 te laten uitstralen. De auto heeft daarbij wel plek voor 15 camera’s, want het gaat natuurlijk om de beelden. Topcoureur Lewis Hamilton is bij de film betrokken als adviseur, om te zorgen voor een zo realistisch mogelijke weergave van de formule 1: iets dat vaak moeilijk in beeld te brengen blijkt te zijn. Er zijn maar weinig films die de sport goed hebben weten over te brengen, maar daar kan het expertise van de zevenvoudig wereldkampioen vast wel bij helpen.

De auto van Brad Pitt en Damson Idris is zwart met goud en dat maakt de tongen los. Sommigen zien er een Has in: anderen alleen een Duracell-batterij. Zie hieronder de leukste grappen en grollen over de auto: