Dit zijn alle Formule 1-auto's van seizoen 2023 op een rij

De eerste vrije trainingen in de Formule 1 zitten erop en daar hebben we vast een voorproefje gekregen van wat al die nieuwe bolides in zich hebben. En de teams ook: die moeten het met deze auto’s doen dit jaar. Welke auto’s het zijn, dat gaan we in dit artikel bij langs. Red Bull Racing Veel Nederlanders vinden het Red Bull Racing-team het meest interessant. Daar zit immers Max Verstappen, de kampioen uit Nederland/België. Het Oostenrijkse team heeft tijdens de presentatie van zijn auto vooral gefocust op het nieuws dat Ford de nieuwe motor gaat maken, maar aan de andere kant is de auto qua uiterlijk niet heel erg verschillend van hoe de vorige bolide eruitzag. RB19 gaat gewoon weer voor traditioneel blauw, rood en geel. Dat staat Verstappen al jaren goed en Sergio Perez kan er ook wel wat mee.

Ferrari Ferrari heeft altijd een wat minder spannende auto om te zien, als he tenminste om de kleur gaat. Ferrari houdt van racerood en dat is dan ook altijd de kleur van zijn auto. Klassiek en dat is ook hoe SF-23 eruitziet. Hierin gaan Charles Leclerc en Carlos Sainz het dit jaar proberen te doen, die plek op dat nummer 1-blok krijgen op het podium.

Mercedes Mercedes stapt van het grijzige af en gaat weer voor een full black beauty. W14 zal hopelijk goedmaken wat er vorig jaar zo verkeerd ging met de W13. Lewis Hamilton en George Russell zijn ook dit jaar weer de rijders van het team, waarbij het te hopen is dat er weinig gedoe is met de auto zoals we vorig jaar wel hebben gezien.

Alpine Alpine heeft voor Esteban Ocon en Pierre Gasly gekozen voor een bolide die zeer roze is, al is dat vooral door sponsor BWT. Een paar races is de auto helemaal roze, maar daarna gaat hij weer terug naar roze met blauw. Het klinkt alsof Alpine wederom de meest opvallende auto van allemaal heeft gemaakt. Maar, zal hij ook opvallen in prestaties?

McLaren McLaren heeft een van de meer opvallende auto’s door zijn bijzondere papaya-kleur, gecombineerd met carbon. Oscar Piastri en Lando Norris racen het hele jaar in deze auto die MCL60 heet. Niet voor niets: McLarens raceteam bestaat dit jaar 60 jaar.

Alfa Romeo Alfa Romeo had eerder al een mooi oldschool logo op de auto en dat is dit jaar nog steeds. Wel is de kleurstelling rood-wit verleden tijd: Alfa Romeo is nu voor rood en zwart gegaan. De vorm van de auto is ook net even anders, mede dankzij een net iets aangepaste achterkant. In deze auto nemen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu het tegen elkaar, maar vooral tegen de andere rijders op.

Aston Martin Aston Martin heeft een spannend jaar, want de auto is helemaal op de schop genomen. Fernando Alonso is er klaar voor, net als zijn teamgenoot Lance Stroll die in de AMR23 stappen om de klus te klaren. Alonso is zelfs zo overtuigd van de auto, dat hij zei dat Aston Martin potentie heeft om kampioen te worden.

Haas F1 Haas was het eerste team dat zijn auto dit jaar onthulde. De VF-23 heeft aanzienlijk minder rood dan van het bedrijf gewend zijn: wit en zwart vieren hoogtij. Opvallend, want de nieuwe grote sponsor van het team is MoneyGram, dat overwegend rood als hoofdkleur heeft. De twee rijders die dit jaar voor dit team uitkomen zijn Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.

AlphaTauri De nieuwe auto van AlphaTauri werd tijdens New York Fashion Week onthuld. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda stonden daar als een soort superhelden voor de nieuwe bolide, die AT04 heet. Nieuw zijn de rode accenten die zijn toegevoegd aan het uiterlijk van de auto.

Williams Racing De nieuwe auto van Williams heeft in plaats van een glansje juist een matblauwe afwerking. Dit schijnt aerodynamisch voordelig te zijn, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken. Alexander Albon en Logan Sargeant krijgen dit seizoen de kans om zich in deze auto te bewijzen.