Formule 1 kijken wordt weer duurder

Het duurt nog maar zes weken voordat het nieuwe Formule 1 seizoen van start gaat. Helaas zal iedereen die de races in Nederland live wil bekijken weer dieper in de buidel moeten tasten. Als je tenminste kiest voor een officieel streaming abonnement bij Viaplay en niet voor een van de illegale alternatieven. Viaplay, dat sinds vorig jaar de uitzendrechten voor de Formule 1 in handen heeft, verhoogt namelijk de tarieven voor haar streaming abonnementen. Dat heeft en woordvoerder van Viaplay inmiddels ook al bevestigd aan Streamwijzer.

Twee euro per maand erbij

De prijsverhoging gaat voor iedereen met een jaarabonnement op Viaplay in op 1 februari. Vanaf dan moet je elke maand twee euro meer aftikken bij de streamingdienst, wat dan neerkomt op € 12,49. Ook voor abonnees met een maandabonnement gaat het tarief met twee euro omhoog, naar € 15,99 per maand.

Bijzonder is dat de prijsverhoging in de zomer van 2022 al min of meer aangekondigd werd. In augustus introduceerde Viaplay een introductiekorting voor nieuwe klanten. Streamwijzer ontdekte toen dat Viaplay een aanbieding voor Apple-gebruikers geïntroduceerd had. Zij konden als welkomstgeschenk de eerste zes maanden Viaplay streamen op hun iPad of iPhone voor 10,49 per maand. Na die zes maanden ging dan het ‘normale’ tarief gelden van 15,99. Dat was op het moment dat het standaardtarief nog op 13,99 stond.

Op zich, zo weten we sinds Twitter Blue, is het niet heel gek dat bedrijven Apple gebruikers meer laten betalen voor een product of dienst, maar of Viaplay dat van plan was? Hoe dan ook, Viaplay ontkende afgelopen zomer dat het bedrijf begin 2023 een prijsverhoging zou doorvoeren en haalde de informatie waarin het hogere tarief genoemd werd offline. Nu blijkt dus dat die prijsverhoging wel degelijk werkelijkheid wordt.