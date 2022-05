Veel klachten over Viaplay: Consumentenbond wil compensatie

Er zijn zoveel klachten over de streamingkwaliteit van Viaplay, dat de Consumentenbond en televisieprogramma Kassa zich ermee zijn bemoeien. De bond meent dat een compensatie een goede oplossing is voor klanten van Viaplay die problemen hebben gehad bij het kijken naar de Formule 1.

Slechte beeldkwaliteit

Viaplay is pas een paar maanden actief in Nederland. Hoewel er ook films en series op de dienst staan, is het vooral bekend door Formule 1. Viaplay is namelijk de enige officiële manier om Formule 1 te kijken met Nederlands commentaar. Een andere optie om het te zien is de F1 TV-app, maar die is alleen Engelstalig beschikbaar. Hierdoor hebben veel Nederlandse fans ervoor gekozen een Viaplay-abonnement te nemen. Er zijn naar schatting een half miljoen abonnees in ons land en dat is niet slecht voor die paar maanden dat de dienst nu actief is.

Het leek er na een paar races op dat het slechts ‘groeipijnen’ waren, maar nog steeds klagen mensen tijdens weekenden steen en been over de kwaliteit van de streams. Ze zouden 1080p moeten zijn, maar dat halen ze niet. Ze haperen, ze vallen weg en soms moet zelfs de hele app opnieuw worden gestart. Dat is natuurlijk juist bij sport vervelend, wanneer de auto’s bijvoorbeeld net starten of er een spannende inhaalactie plaatsvindt.

Er wordt vooral geklaagd door mensen die Viaplay via het internet benaderen. Het is ook mogelijk om via providers zoals Ziggo en KPN naar Viaplay te kijken. Dan doe je het via je televisiekastje op een gewoon televisiekanaal, wat beduidend beter schijnt te werken dan over het internet.