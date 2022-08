Viaplay blijven kijken met korting? Opzeggen dan!

Bij de introductie van een nieuwe streamingsdienst horen natuurlijk ook kortingsaanbiedingen. Dat gold enkele maanden geleden ook voor Viaplay, de nieuwe streamingdienst, en zendgemachtigde voor de Formule 1. Dat heeft ze, samen met de Max-mania, meer klanten opgeleverd dan ze zelf verwachtten. Die kortingsperiode loopt voor de meeste klanten van het eerste uur nu echter op z’n eind, of is al afgelopen. Bereid je dus voor op een overstap naar het standaardtarief van 13,99 per maand. Hoewel, Viaplay heeft voor nieuwe klanten een nieuwe kortingsactie opgezet. Een jaar lang voor 10,49 per maand.

Opzeggen en opnieuw afsluiten

Nu is het niet aan ons om daar reclame voor te maken, maar bestaande klanten die een abonnement op Viaplay vanwege de aantrekkelijke introductie-aanbiedingen hebben afgesloten bij een van de tv-providers (zoals Ziggo, KPN of T-Mobile) kunnen daar, met wat randvoorwaarden, wel van profiteren. Dat begint bij het opzeggen van het abonnement bij de tv-provider, mits die maandelijks opzegbaar is. Voor de zogenoemde extra zenderpakketten, waar Viaplay ook onder valt, geldt dat doorgaans wel.

Vervolgens neem je een nieuw abonnement, maar dan rechtstreeks bij Viaplay. Dan betaal je het komende jaar 3,50 per maand minder dan het standaardtarief. Let wel, dit is een verplicht jaarabonnement, dus dat kun je tussentijds niet opzeggen.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat het Viaplay abonnement een online, of streaming abonnement is. Kijken moet je dus, net zoals Netflix, Disney+ en dergelijke, via je Viaplay app of website op je laptop, tablet, smartphone of smart tv. Abonnementen die bij een tv-provider afgesloten waren, konden ook profiteren van de uitzending van de F1-wedstrijden op een lineair kanaal (200 bii Ziggo bijvoorbeeld). Wanneer je er dus voor kiest om het Viaplay abonnement dat je met korting afgesloten hebt bij een van de tv-providers opzegt en kiest voor de nieuwe variant, rechtstreeks bij Viaplay, dan zul je die optie moeten missen.