Viaplay gaat klanten mogelijk compenseren

Gisteren was het weer eens zover. ‘Onze’ Max won de Grand Prix van Canada in een spannende strijd met Ferrari’s Carlos Sainz. Helaas moesten veel Viaplay klanten wederom hun frustratie verbijten vanwege een haperende stream. Er lijkt nu wat schot in de zaak te komen. Volgens de Consumentenbond overweegt Viaplay om klanten die veel problemen hebben een compensatie te gaan aanbieden. Dat heeft Viaplay in ieder geval toegezegd, Hoe, wat en wanneer? Dat is nog niet duidelijk. En, compenseren is leuk, maar daar heb je als betalende klant van Viaplay natuurlijk weinig aan als niet ook de problemen opgelost worden.

Gisteren, tijdens de GP van Canada, had ik zelf ook last van een haperende stream en niet werkende app. Na drie bochten in de eerste ronde bleef de stream hangen. Nu gebeurt dat nogal eens, maar meestal lost het probleem zich na enkele seconden vanzelf op.

Geen Viaplay? Dan maar F1TVPro

Dit keer echter niet. Na twee minuten – een eeuwigheid voor een F1-race – keek ik nog steeds naar een stilstaand beeld. Vervolgens heb ik 10 minuten lang geprobeerd de stream weer ‘aan de praat’ te krijgen. Onder andere door het, meerdere keren, herstarten van de app en de uitzending. Zonder succes. Toen ben ik maar overgeschakeld naar F1TVPro. Inmiddels was Sergio Perez al uitgevallen en had Max zijn eerste bandenstop gehad. Uitermate frustrerend.