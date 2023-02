Max Verstappen werkt samen met EA Sports

Electronic Arts Inc. heeft vandaag aangekondigd dat EA SPORTS een samenwerking aangaat met Max Verstappen. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de coureur van Oracle Red Bull Racing en het merk samen gaan werken om content te creëren binnen het EA SPORTS-portfolio.

Daarnaast is er een sponsorship inbegrepen in deze deal: EA SPORTS-branding zal tijdens het 2023-seizoen te zien zijn op de kin van de helm van Verstappen.

Games & Sport

“Max is altijd gedreven en ongelooflijk competitief. Hij is een echte kampioen met een diepgewortelde liefde voor games en sport," vertelt Andrea Hopelain, SVP of Brand voor EA SPORTS & Racing. “Het is fantastisch om samen te werken met één van de beste atleten ter wereld, die op jonge leeftijd al geschiedenis heeft geschreven in de Formule 1. We kijken ernaar uit om nog meer fans wereldwijd samen te brengen via onze EA SPORTS-titels.”

“Van momenten waarop ik games speel met mijn vrienden tot competitieve situaties buiten de baan: EA SPORTS is altijd een onderdeel geweest van mijn leven”, vult Max aan. “Daarom voelt deze samenwerking heel natuurlijk en ik ben er trots op om EA SPORTS, dat miljoenen fans heeft, te vertegenwoordigen tijdens het 2023-seizoen.”

FIA Formula One World Championship



Max Verstappen is uitgegroeid tot één van de grootste namen in de sport. Hij won zijn eerste FIA Formula One World Championship tijdens de allerlaatste race van het 2021-seizoen en ook afgelopen jaar liet hij zijn dominantie zien. Dit resulteerde in een tweede wereldtitel, behaald tijdens de Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 - met zelfs nog vier races op het programma.