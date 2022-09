Jumbo komt met nieuwste schaalmodel Max Verstappen

Jumbo is als trotse sponsor van Max Verstappen net zoals de Orange Army in juichstemming. De supermarktketen viert de winst met een toepasselijke spaaractie voor haar klanten: liefhebbers kunnen vanaf 14 september weer gaan sparen voor een schaalmodel van de nieuwste RB18 raceauto met het kenmerkende racenummer 1, inclusief Dutch Grand Prix 2022 helm.

40.000 Jumbo klanten bij Super Friday

Het raceweekend werd afgelopen vrijdag geopend tijdens ‘Super Friday'. De openingsdag van de Dutch Grand Prix werd bijgewoond door ruim 40.000 racefans die als klant van Jumbo met 50% korting kaartjes bemachtigden voor de familiedag vol racesensatie en entertainment. De vrije trainingen van de F1 en kwalificaties van de F2 en F3 waren perfect te volgen vanaf de tribunes en de zonovergoten duinen, waar de sfeer onder de ‘Orange Army' er fantastisch in zat. Naast het circuit was er volop entertainment en allerlei activiteiten waar grote en kleine fans van konden genieten, zoals de officiële Formule 1 Fanzone en F1 Esports.

Sparen voor de nieuwste raceauto van Max Verstappen

Fans kunnen bij Jumbo van 14 september tot en met 4 oktober 2022 sparen voor een 1:24 schaalmodel van de Red Bull Racing RB18-2022. De special edition heeft als extra een Dutch Grand Prix 2022 helm. Klanten krijgen bij iedere 10 euro aan boodschappen 1 spaarzegel. Met een volle spaarkaart van 20 spaarzegels en bijbetaling van €7,99 (met de Jumbo Extra's pas of app) of €9,99 (zonder de Jumbo Extra's pas of app) ontvangen klanten tot 10 oktober een bestelcode in de winkel. Daarmee is de raceauto tot 17 oktober 2022 te bestellen via jumbo.com/spaaractiemax. De raceauto's kunnen met een afhaalbewijs worden opgehaald bij een door de klant geselecteerde Jumbo winkel.