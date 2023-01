Max Verstappen volop te zien in Drive to Survive seizoen 5

Formule 1-kampioen Max Verstappen is in het nieuwe seizoen Drive to Survive op Netflix weer gewoon van de partij. De docureeks waarin de Formule 1-teams op de voet worden gevolgd is enorm populair. Alleen schitterde de coureur het vorige seizoen in afwezigheid, terwijl hij als nummer 1 juist een belangrijke man in de sport is. Dat gaat veranderen in het vijfde seizoen, want hij heeft een overeenkomst gesloten.

Drive to Survive is een fascinerende serie. Zelfs mensen die niets met Formule 1 hebben, kijken het en worden dan toch fans. Het was deze week zelfs onderwerp van gesprek in De Slimste Mens, waarbij Quinty Misiedjan toegaf dat ze de serie zo veel gepusht kreeg op de streamingdienst, dat ze het maar besloot te gaan kijken. Inmiddels kijkt ze de races zelfs, al gaf ze ook toe dat ze er niet speciaal voor thuisbleef. Maar toch, het zorgt er wel voor dat de sport op een heel toffe manier op de kaart wordt gezet. Ook in Amerika leeft de sport veel meer sinds deze docureeks bestaat.

Max Verstappen

Hij zei erover tegen Motorsport.com: Ik begrijp dat ze meer fans willen voor de F1, en het werkt. Maar veel scenes zijn gekopieerd en geplakt, inclusief zinnen, dingen die zijn gezegd en ik weet dat die helemaal niet gezegd zijn op het moment waarop de makers dat wilden.” En: “"Uiteindelijk maakt het niet uit voor iemand die de Formule 1 niet begrijpt, die ontdekt de sport en zal het snel vergeten. Maar als je een diehard fan bent, is DTS niet realistisch. Je wilt het seizoen vanuit een andere hoek zien en sommige montages shockeren dan.”

Die mening heeft hij blijkbaar toch teruggedraaid, want in het vijfde seizoen is hij gewoon te zien. Hij zegt dat hij denkt dat ze wel een overeenkomst hebben gesloten en dat hij in zijn interview niet fake is, of overdreven. “Zo ben ik niet, ik wil gewoon dat het consistent is, dat het mijn mening is en hoe ik de dingen zie.” Echter heeft de coureur het nog niet gezien, dus we zijn benieuwd of het niet alsnog als een rode vlag op een stier wordt. Een rode stier welteverstaan.

Drive to Survive seizoen 5 is vanaf 24 februari te zien op Netflix. Het nieuwe raceseizoen start 5 maart in Bahrein. Maar let op, want ViaPlay-kijkers zijn wel duurder uit.