​Deze 10 Netflix-documentaires moet je gezien hebben

Netflix mag dan al een tijdje geen series hebben gemaakt waarover iedereen praat, er komen wel regelmatig documentaires uit die de tongen losmaken. Maar tijdens corona heb je misschien wel wat koffie-automaatpraat gemist. Deze tien Netflix-documentaires moet je absoluut gezien hebben.

1. Fyre: The Festival That Never Happened Het Fyre-festival was in Amerika nogal een happening, maar in Nederland hebben we er weinig van meegekregen. Mede hierom is de optekening nog leuker om te zien, hoewel het tegelijkertijd voelt alsof je naar een auto-ongeluk kijkt dat zich in slow motion aan je voltrekt. De keuzes die worden gemaakt zullen je lachend doen hoofdschudden. In tegenstelling tot veel andere documentaires op Netflix is dit zo’n rijke-mensenfeestje, dat je grotendeels vrij kunt verbazen en vermaken, al heeft ook dit verhaal helaas slachtoffers die niet zo goed bedeeld zijn en waarbij je wel degelijk zal meeleven. #fyrefestival!

2. The Tinder Swindler Eén van de nieuwe sterren op Netflix is The Tinder Swindler. Het leuke aan deze documentaire is dat er ook een Nederlands randje aanzit. Niet alleen omdat er een Nederlandse vrouw in voorkomt, maar ook omdat ze een heerlijk Nederlandse manier heeft gevonden om met haar probleem om te gaan. Een heel fijne twist in een documentaire waarbij je je constant afvraagt waarom mensen deze man maar blijven faciliteren. Dus zelfs als je na een kwartier allang denkt te weten waar het heengaat, is het toch wel de moeite om The Tinder Swindler uit te kijken.

3. Seaspiracy Het over de vleesindustrie gaande Cowspiracy wordt door veel mensen als iets te heftig beschouwd, maar Seaspiracy pakt het iets anders aan en is hierdoor wat toegankelijker voor een groot publiek. Deze documentaire duikt in de wereld van vis eten, het ecosysteem in de oceaan en vooral de manier waarop bedrijven omgaan met deze dieren en tegelijkertijd met plastic, één van de grootste problemen voor de zeeën. Filmmaker Ali Tabrizi laat het soms wel erg veel over hemzelf gaan, maar uiteindelijk biedt zijn Seaspiracy genoeg bewijs om toch eens over je levensstijl na te denken.

4. Don’t F**k with Cats Niet iedereen durft de docu Don’t F**k with Cats te kijken, want hij laat hier en daar wel dierenmishandeling zien, maar niet zoveel als je zou verwachten. Het gaat in deze documentaire namelijk vooral om de jacht op iemand die op social media filmpjes plaatst van mishandelde dieren. Dierenliefhebbers verenigen zich online om deze dierenbeul op te sporen, en wat je ziet is een soort Catfish meets Wakker Dier. Het is erg knap hoe deze documentaire ondanks dat het veel moet terugvallen op beeld met ‘het internet’ erop toch interessant blijft van kop tot staart.

5. Making A Murderer Making A Murderer is waarschijnlijk wel dé documentaire die Netflix als documentaireplatform op de kaart heeft gezet. In deze docu, waar in totaal 13 jaar aan werkt gewerkt, zie je hoe twee mannen er al dan niet vals van worden beschuldigd een vrouw te hebben verkracht en vermoord. Klinkt misschien weinig fascinerend, maar er zitten zoveel twists in deze documentaire dat je steeds op een ander gedachtespoor wordt gezet. Het zit uiteindelijk heel goed in elkaar, al zit er ook soms wel veel herhaling in. Aan de andere kant is dat juist door al die omwentelingen geen overbodige luxe.

6. The Last Dance Netflix bevat meerdere interessante documentaires over sport (er komt er zometeen nog een aan bod), maar The Last Dance is extra bijzonder. Het is een vrij lange documentairereeks die het verhaal verteld over de Chicago Bulls en in het speciaal Michael Jordan, de superster die iedereen kent. Misschien is sport en basketbal niet helemaal iets waar je interesse ligt: dan nog weet The Last Dance enorm te boeien. Dat komt waarschijnlijk omdat de mensen waarom het gaat ook daadwerkelijk uitvoerig aan het woord komen in de docu, en omdat er toch veel heftige situaties hebben plaatsgevonden binnen de Bulls en persoonlijk met Michael Jordan zelf.

7. Tiger King Hoewel Don’t F**k With Cats een aardig bizar verhaal vertelt, kan het niet gekker dan Tiger King. Bij Tiger King heb je urenlang geen idee waar je nou precies naar zit te kijken. Is dit echt? Ja, hoe gekunsteld Joe Exotic zijn leven ook heeft gemaakt, er zit toch echt een laag realiteit in en deze documentaire zoekt daarnaar. Tiger King is absoluut een karikatuur van een vent, maar zijn aartsvijand Carole Baskin kan er ook wat van. Let wel, vooral de hoofddocu van Tiger King is goed, want er zijn extra afleveringen gemaakt (onder andere via Skype of Zoom) die het verhaal niet per se beter maken.

8. The Great Hack Als je graag de ins en outs over social media weet, dan is The Great Hack een must-watch. Het is een docu waarin het hele Facebook-Camebridge Analytica-schandaal wordt opgetekend en waarin je ziet welke enorme invloed de manipulatie van een platform als Facebook kan hebben. Je zal door The Great Hack veel beter begrijpen waarom niet iedereen even groot fan is van Mark Zuckerberg en Facebook, maar je zal waarschijnlijk ook bij jezelf te rade gaan. Immers is de kans groot dat ook jij Facebook hebt, en wil je dat wel houden na het zien van dit heftige verhaal?

9. Formula 1: Drive to Survive De meeste docuseries op Netflix draaien om een bepaalde situatie die uit de hand is gelopen en wil echt een boodschap overbrengen, maar dat geldt niet voor Formula 1: Drive to Survive. Deze docu loopt al jaren mee met het Formule 1-festijn en weet zo’n beetje alle bekende coureurs en teambazen voor de camera te krijgen. Van de uitgesproken Gunther Steiner tot de charismatische Toto Wolff, de grappen en grollen van Daniel Ricciardo en de felle strijd tussen coureurs -zelfs binnen eigen teams-: het is elk jaar weer een feestje als er een nieuw seizoen verschijnt van Drive to Survive en heeft er zelfs voor gezorgd dat Formule 1 meer op de kaart is gezet in Nascar-land Amerika.

10. 13th Het voor een Oscar genomineerde 13th is een verhaal dat door merg en been gaat. Regisseur Ava DuVernay neemt je in 13th mee in de grote problemen met het gevangeniswezen in de Verenigde Staten, en dan vooral hoe er wordt omgegaan met zwarte burgers. Het is een documentaire die je maar klappen in je gezicht blijft geven en waarin er zoveel onrecht aan de kaak wordt gesteld, dat hij waarschijnlijk nog lang blijft hangen. Deze documentaire is pre-Black Lives Matter gemaakt, maar we zijn bang dat er weinig is veranderd en dat 13th helaas nog lang relevant blijft, waardoor dit een docu is die we blijven aanraden.

De wildcard: Evil Genius We sluiten af met een docu die iets wegheeft van Making a Murderer, maar die begint met zo’n intens beeld, dat je de rest sowieso wil blijven kijken. Een pizzakoerier zit op de grond met een bom om zijn nek, en je ziet de werkelijke beelden van hoe hij onder schot worden gehouden door de politie en maar blijft herhalen dat hij een bom om zijn nek heeft en dat hij daar graag vanaf wil. Je ziet een man smeken voor zijn leven, terwijl de vraag daarna vooral is: wat is er allemaal voorgevallen dat hij in zo’n pakket terecht is gekomen? Het ene na het andere feit vliegt je om de oren en zal je wenkbrauwen zeker een centimeter of twee omhoog doen schieten. Voor dit soort documentaires is het woord bizar uitgevonden. Bi-zar.

