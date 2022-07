​Formule E-auto voor 2023 is een veel sneller racemonster

We zitten nog middenin het Formule 1-seizoen, maar het Formule E-seizoen loopt wel al bijna op zijn einde. Hoogste tijd om de nieuwe bolide beter te bekijken. Eentje die aanzienlijk sneller is dan de 2022-editie.

Van Gen2 naar Gen3 Geef je ogen goed de kost de komende weken, want dat is de laatste keer dat je de elektrische Gen2-raceauto in actie ziet. Zijn opvolger Gen3 is aangekondigd en dat belooft een waar racemonster te zijn. De auto is veel krachtiger en sneller. Ook zijn er enkele aanpassingen van de regels aangekondigd, waardoor de sport nog spannender wordt. Sowieso zien we twee nieuwe teams toetreden tot de sport: McLaren en Maserati. Aan de andere kant hebben we ook een aantal merken zien vertrekken de afgelopen tijd: Mercedes, BMW en Audi vonden niet dat ze nog genoeg konden leren in de sport. Wat Formule e zo interessant maakt, dat is dat iedereen dezelfde auto rijdt. Dat betekent dat ‘de auto’ van 2023 ook daadwerkelijk door alle coureurs zal worden gebruikt. En dat is een monsterlijke machine: hij is van 250 kW naar 350 kW gegaan. Maar hoe enorm de wattage ook is toegenomen, het gewicht van de raceauto is juist enorm naar beneden gegaan. Hij weegt 760 kilogram, wat 143 kilogram minder is dan de voorganger. Het is ook minder dan een Formule 1-auto weegt. De auto’s waren al flink verbeterd: coureurs rijden een race nu uit in één wagen, in plaats van dat ze moesten wisselen omdat de batterij ermee stopte.

Geen achterrem De nieuwe auto’s zijn niet all-wheel drive: ze hebben een generator aan de voorzijde die bij remmen nog eens 250 kilowatt kunnen genereren. Dat maakt de auto aanzienlijk efficiënter. De verwachting is dat 40 procent van de race wordt gereden met energie die ter plekke op het circuit wordt opgewekt. De batterijcapaciteit is kleiner en de auto heeft geen achterremmen: allemaal met als doel om zoveel mogelijk kracht op die voormotor te krijgen om weer nieuwe energie te genereren. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt nog snellere manieren om op te laden, want dat maakt de sport nog leuker om naar te kijken. Als een auto minutenlang stilstaat omdat hij moet opladen, dan is dat niet fantastisch, maar tegelijkertijd is het goed om bedrijven te pushen na te denken over snellere manieren om op te laden. Bovendien maken pitstops het tegelijkertijd een interessantere sport, omdat er dan meer strategie bij komt kijken. Dat zie je ook in de Formule 1: vaak zijn het pitstops waardoor het speelveld verandert.

Fanboost Waarschijnlijk komt er met de nieuwe regels wel een einde aan de fanboost, een omstreden Formule E-optie. Het was een variant op de aanvalsmodus waarbij coureurs door timinglussen te passeren (die buiten de racelijn zitten) een soort boost kunnen verdienen zoals in Mario Kart: je krijgt hierbij twee minuten lang 35 Watt extra. Supertof, maar bij fanboost kregen alleen de vijf coureurs die op social media de meeste stemmen kregen zo’n extra booster. Iets waar zeker niet iedereen even enthousiast over is. Enerzijds is het bedoeld om fans meer aan de sport te binden, maar anderzijds is het reden voor mensen om niet te kijken, omdat ze het gekunsteld vinden. Er wordt gekeken naar manieren om die fan-engagement toch te houden, maar dan op een andere manier invulling te geven.

Formule E seizoen 2023 Formule E-teams mogen sinds een jaar ook maar een maximum aantal euro’s uitgeven per seizoen: 13 miljoen per team. Het is dus extra belangrijk wat de standaard wordt. In ieder geval belooft de auto weer te gaan als de brandweer: hij kan snelheden halen van 322 kilometer per uur. Hij is niet voor niets gebaseerd op het uiterlijk van een gevechtsvliegtuig. Het bodywork bestaat uit gerecycled carbon fibre en linnen. Michelin is niet langer de bandenleverancier, want dat is Hankook. Ook dat zal zijn invloed hebben. Hankook heeft als voordeel dat het een kwart natuurlijk rubber en gerecycled materiaal gebruikt in zijn banden. Want ja, het blijft Formule E, met altijd de nadruk op duurzaamheid. Mede daarom is het ook jammer dat sommige merken om die reden zijn gestopt: ze dachten niet genoeg te kunnen leren voor hun straatauto’s. Maar met de populariteit van Formule 1 en het volwassener worden van de Formule E is het wel een tak van sport die steeds populairder wordt en verder wordt doorontwikkeld, iets dat je uiteraard ook terugziet in de verdere automotive business. Voor nu hebben we nog een paar races te racen in het huidige seizoen, waarna de Formule E terugkeert op 14 januari 2023 in Mexico-stad.