De wereld van DS Techeetah tijdens de Formula E in Berlijn

Formula E, vaak genoemd als de elektrische versie van de Formule 1, het podium van Hamilton en Verstappen. Maar die vergelijking gaat niet echt op want wie verder kijkt dan alleen het feit dat er snelle bolides over een racetrack rijden zal het er mee eens zijn, Formula E komt nauwelijks of helemaal niet overeen met het feestje van Max & Co. De raceauto’s is deze klasse zijn onvergelijkbaar, het stratencircuit wat iedere keer in wereldsteden wordt opgebouwd, de spelregels die meer lijken op die van een videogame, de opbouw van competitie en de hoeveelheid geld dat in de Formula E omgaat. Het is inmiddels de 8e editie alweer van de Formula E en wij hebben de unieke gelegenheid gekregen om een weekend binnen te mogen kijken bij het Formula E Racing team DS Techeetah. Het Franse team van DS Automobiles is een van de meest succesvolle teams van Formule E en wist al 3 jaar de competitie te winnen.



Voor DS Automobiles is meedoen redelijk essentieel en is het geen verkapte PR-stunt om het merk breder op de kaart te zetten. DS wil zich nadrukkelijk positioneren als een luxury (premium) brand. Het ‘Tech-deel’ van DS Techeetah speelt hierin een redelijk essentiële rol voor de ontwikkeling van het premium automerk. Binnen een aantal jaren zal DS Automobiles alleen nog volledig geëlektrificeerde auto’s op de markt brengen. De learnings vanuit de Formula E spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen voor DS Automobiles.

Coureurs in de Formula E In de Formula E is alles anders, nou ja behalve dan dat er wel degelijk coureurs in een stoeltje zitten. Die coureurs hebben wel iets te maken met die andere race klasse. Bij het team van Mercedes zien we Stoffel Vandoorne terug die in 2018 vanuit de Formule 1 bij McLaren de overstap maakte naar de Formula E. De Nederlander Nyck de Vries maakt een omgekeerde beweging en hoopt binnenkort over te stappen naar de Formule 1. Inmiddels is bekend dat hij voor de Grand Prix van Barcelona als testcoureur mag gaan deelnemen aan de eerste vrije training. Hij doet dat niet in een stoeltje van Mercedes maar neemt plaats in de Williams van Alexander Albon.



Bij Techeetah komen we een andere ervaren coureur tegen. Jean-Eric Vergne (ooit rijdend voor het Formule 1 team van Toro Rosso) de eerste Formule E-coureur met inmiddels twee kampioenschappen achter zijn naam. Met recht dus een grote meneer in deze jonge racesport. Voor hem zijn de verschillen groot en heeft Formule E iets onvoorspelbaars. Hoe goed je ook bent, hoe snel je ook bent in de kwalificatie, het is geen vanzelfsprekendheid dat je hiermee iedere race gaat winnen. Waar in Formule 1 veel tijd wordt besteed op de baan rijden Formule E coureurs echter ongekend veel rondjes in een simulator. Natuurlijk speelt de vraag over hoe goed onze wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport het zou doen in deze klasse. Daarin is de Fransman heel duidelijk. Ik maak weinig kans in de F1 als ik tegen Max moet rijden maar andersom is ook waar. Als Max de overstap zou maken is de kans hier groter dat ik hem toch ga verslaan. Daar ben ik wel zeker van.

De resultaten van DS Techeetah in Berlijn Het is zatermiddag 15:00 uur in Berlijn. Na een spannende ochtendsessie waarbij in de shootout het onmogelijk gebeurde, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) en Alexander Sims (Mahindra) eindigde met exact de dezelfde tijd (verschil 0.000 seconde). Sims mocht echter door naar de finale omdat hij zijn eindtijd eerder reed (als eerste gestart). Die beslissing viel bij Vergne nogal redelijk verkeerd. Eduardo Mortara (Venturi Racong) wist in die finale pole-position te pakken. De Techeetah rijders Vergne en Da Costa starten vanaf de tweede startrij op plek 3 en 4. Die andere bekende namen, Nyck de Vries (Mercedes) en Robin Frijns (Envision Racing) stonden een stuk verder naar achteren in het startveld. Ook de leider in het tussenklassement, voormalig Mclaren coureur Stoffel Vandoorne (nu Mercedes) reed een slechte kwalificatie. Racen in Formula-E betekent het non-stop analyseren van live data, communicatie tussen data-analisten en de rijder, soms ook meer pech dan geluk hebben en zorgen dat je met 0% energie (niet 0,9 of 0,4) de finishlijn weet te halen. Het betekent op het slimst berekende moment overschakelen naar de attack mode, het moment waar je gedurende 3 minuten over extra EV-power beschikt om in te halen en wanneer je geluk hebt een van de vijf toegekende fanboost momenten kan inzetten. Het moment van inzetten hangt o.a. af van je positie in het veld, de coureurs voor en achter je, immers ook zij berekenen wat hun beste moment is. En dan nog is niets zeker want bij een rode vlag of safetycar loopt de tijd wel door, ook als je net in jouw attack mode zit. In dat geval heeft degene die tijd kwijtraakt dikke vette pech en hebben andere coureurs dan weer een beetje geluk. Het is precies dat wat Jean-Eric Vergne al vooraf wist aan te geven “Formula E heeft iets onvoorspelbaars”,

De uitslag van de Formula E in Berlijn 2022 De snelste man uit de kwalificatie, de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi) wist de Formula E van Berlijn uiteindelijk ook te winnen. Vertrekkend vanaf pole is hij eigenlijk vrijwel geen moment echt in gevaar geweest. Of het moest een ronde voor het einde zijn toen Techeetash coureur Jean-Eric Vergne in een ultieme poging hem voorbij wilde gaan. Derde werd Vandoorne die hiervoor er wel een indrukwekkende inhaalrace op de baan had neergelegd. In de stand om het wereldkampioenschap wijzigt er weinig. Vandoorne staat ook na Berlijn nog steeds op de eerste plaats gevolgd door Vergne die een paar punten wist in te lopen. De Nederlandse coureurs wisten in de eerste race niet echt te presteren. Nyck De Vries (winnaar op zondag) kwam niet verder als de tiende plaats, net goed genoeg voor een wk-puntje, Frijns werd twaalfde, schoof nog wel wat op in het veld maar bleef hierdoor wel buiten de punten. Zondag is de tweede race en dan zal ongetwijfeld alles weer anders zijn. Jean-Eric Vergne heeft gelijk, Formula E heeft iets onvoorspelbaars en dat maakt het misschien er wel nog alleen maar leuker door.

Formula E en de luchthaven van Tempelhof Er zijn in Berlijn genoeg plekken te bedenken voor de Formula E. Het is een van de dingen die de Formula E ook uniek maakt. Geen bestaande circuits maar racen op een een stratencircuit of, zoals in Berlijn, op een unieke locatie. Voor de editie van 2022 werd gekozen voor Tempelhof, de voormalige luchthaven van Berlijn. Gebouwd in de twintiger jaren en toen behorend tot de grootste luchthavens ter wereld samen met die van Amsterdam, Parijs en Londen. De historische luchthaven werd gesloten in 2008. Als je voor Tempelhof staat heb je geen idee van de werkelijke grootte van dit unieke complex. De lengte van het gebouw is 1.2 kilometer en behoort hiermee tot de grootste gebouwen in de wereld samen met o.a. het Pentagon in Washington en het paleis van wijlen dictator Ceausescu in Boekarest.



De voormalige luchthaven speelde een belangrijke voor de Duitse luchtmacht tijdens de tweede wereldoorlog. Daarna werd het een luchtbrug voor de Amerikaanse geallieerden en was het de enige toegang om hier in Berlijn te komen. Vandaag is Tempelhof o.a. een festivallocatie en is de 300 hectare grote gebied omgetoverd in een giga recreatiepark voor de inwoners van Berlijn.