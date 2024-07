Tech die voor altijd wordt ondersteund: het komt er echt aan

Als je de wereld van smartphones een beetje in de gaten houdt, dan is je vast al opgevallen dat fabrikanten een steeds langer updatebeleid beloven. We kijken allang niet meer op van 7 jaar, al blijven kleinere fabrikanten vasthouden aan 3 tot 5 jaar. Er is nu echter een tech-productgroep die het wint: Logitech heeft een muis die voor altijd ondersteund wordt.

Het is een vreemd idee, zeker voor een apparaat als een muis: vaak doe je daar al vrij lang mee, en zo niet, dan koop je voor een paar tientjes een nieuwe. Toch komt Logitech er binnenkort echt mee. Het apparaat is niet los verkrijgbaar en dan zit je voor de rest van je leven geramd. De Nederlandse CEO, Hanneke Faber (die bij Ahold en Unilever vandaan komt), zegt dat er een heus muisabonnement komt. Hardwarefabrikant Logitech gaat dus ook met diensten werken naast zijn hardware.

Je koopt dus je nieuwe muis en sluit dan een abonnement af waarmee je voor altijd ondersteuning krijgt in de vorm van updates en zelfs nieuwe functies. Op TheVerge vertelt ze meer over de forever mouse, een in de basis heel duurzaam idee: je koopt één keer een muis en je hoeft hem nooit weg te gooien. Nu zal het ook een wat duurdere muis zijn dan je gewend bent, want het moet een extra hoge kwaliteit hebben om het ook qua hardware vol te houden. Het abonnement biedt namelijk alleen ondersteuning in de vorm van software, niet van hardware.

I still get a little upset when I think about people slandering this beauty of a mouse.

To the team at Logitech that designed this mouse, may the universe forever favor you. My productivity, wrist, and hand thank you. pic.twitter.com/B6IlJydlqm

— Taylor Poindexter (@engineering_bae) May 11, 2024