Apple’s nieuwe iPad mini heeft ondersteuning voor Apple Intelligence

Apple heeft een nieuwe iPad mini onthuld, die beschikt over de A17 Pro-chip. Dit nieuwe model heeft uiteraard een compact design, komt beschikbaar in 4 kleuren en beschikt over een 8,3‑inch Liquid Retina-display. De A17 Pro-chip werkt een stuk sneller en efficiënter, zodat je zelfs de meest veeleisende dingen kunt doen. Deze chip bevat een snellere CPU en GPU, heeft een Neural Engine die twee keer sneller is dan die in de vorige iPad mini en is geschikt voor Apple Intelligence.

iPad Mini

Verder is de nieuwe iPad mini ook compatibel met Apple Pencil Pro, waardoor je allerlei nieuwe mogelijkheden hebt om nog creatiever en productiever bezig te zijn. De 12‑MP groothoekcamera aan de achterkant is geschikt voor Slimme HDR 4, zodat je natuurlijk ogende foto’s met een groter dynamisch bereik kunt maken. En deze camera kan met behulp van machinelearning ook documenten detecteren en scannen, gewoon in de Camera-app.

De nieuwe iPad mini heeft batterij voor een hele dag en is al voorzien van alle nieuwe features van iPadOS 18. Met een instapprijs van € 609 voor het model met 128 GB opslagruimte. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige generatie. Dit nieuwe model is vanaf vandaag te bestellen en verkrijgbaar vanaf woensdag 23 oktober.

Meer power dankzij A17 Pro

De A17 Pro-chip is een grote stap voorwaarts voor iPad mini en staat garant voor optimale prestaties bij een laag energieverbruik. Deze krachtige chip is op diverse punten verbeterd ten opzichte van de A15 Bionic-chip in de vorige iPad mini. Zo levert A17 Pro dankzij de 6-core CPU – twee performance‑cores en vier efficiency-cores – 30% snellere CPU-prestaties. Ook de grafische prestaties zijn erop vooruitgegaan dankzij de 5-core GPU van de A17 Pro-chip, die 25% sneller is ten opzichte van de vorige generatie.

A17 Pro opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor iPad mini. Zo kun je er nu professionele apps voor onder meer de luchtvaart en de grafische en medische sector op gebruiken, veel sneller foto’s op bewerken en indrukwekkendere AR mee bekijken. Verder zien games er nog realistischer uit dankzij ray tracing met hardware-acceleratie – die maar liefst vier keer sneller is dan softwarematige ray tracing – en de ondersteuning voor dynamic caching en mesh shading met hardware-acceleratie. Dus of je nu iets moois in Affinity Designer wilt maken of grafisch veel­eisende games als Zenless Zone Zero wilt spelen, met de iPad mini kan dat overal waar je maar wilt.

Nieuwe cameramogelijkheden

De camera’s en het handige formaat van iPad mini zijn ideaal om onderweg te werken. Met de 12‑MP groothoekcamera aan de achterkant maak je mooie foto’s, die dankzij Slimme HDR 4 nog meer detail bevatten. Met behulp van de 16-core Neural Engine en kunstmatige intelligentie (AI) kan de nieuwe iPad mini automatisch documenten herkennen, rechtstreeks in de Camera‑app. En voor het wegwerken van schaduwen op het document maakt iPad mini gebruik van de nieuwe True Tone Flash. De 12‑MP ultragroothoekcamera aan de voorkant is voorzien van de Middelpunt-feature en zit bovenaan, wat deze camera ideaal maakt voor de manier waarop mensen hun iPad mini gebruiken.