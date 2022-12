Apple analist verwacht een nieuwe iPad mini

Ming-Chi Kuo, de bekende Apple kenner en analist, verwacht dat Apple eind 2023 of begin 2024 een nieuwe iPad mini gaat onthullen. Het huidige model dateert van 2021. Hij doet zijn voorspelling op twitter in een tweeluik van tweets. Daarin stelt hij tevens dat hij nog niet verwacht dat Apple in 2025 een opvouwbare iPad zal presenteren.

Nieuwe processor wordt USP van de iPad mini

Over de specificaties van de nieuwe iPad mini, waarvan de ontwikkeling volgens Kuo al gestart is, heeft hij nog niet veel te melden. Hij gaat er wel vanuit dat de nieuwe kleine iPad uitgerust zal worden met een nieuw type processor. Dat wordt volgens hem ook de belangrijkste USP voor de nieuwe iPad mini.

Voorlopig nog geen opvouwbare iPad

Er doen ook al geruime tijd geruchten de ronde dat Apple de huidige iPad mini in 2025 zou vervangen door een opvouwbaar model. Daarvan zegt Kuo dus dat hij het onwaarschijnlijk is dat Apple dat in 2025 al zal doen. Met name omdat een dergelijke tablet (te) duur zou worden. Of er überhaupt een opvouwbare iPad komt, daar doet hij op dit moment geen uitspraken over.