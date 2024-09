Komt Apple Intelligence nou naar Nederland of toch niet?

Apple Intelligence

Apple Intelligence is een AI-tool en dat betekent dat er goed op let wordt hoe het werkt, wat ermee kan, enzovoorts. Maar ook: waar haalt het data vandaan, wat wordt er met de data van de gebruiker gedaan? Onder de regels van de Digital Markets Act van de EU mag je niet zomaar alles doen met die data van gebruikers. Het is op dit moment onduidelijk waar het hem precies in zit, maar Apple geeft de Apple Intelligence-opties sowieso nog niet vrij op iPhones en iPads in Europa, omwille van die wet- en regelgeving die hier toch net even wat strenger is.

Apple is op bepaalde vlakken een poortwachter: een bedrijf dat extra in de gaten wordt gehouden en bepaalde proactieve dingen moet delen om aan de EU te bewijzen dat het goed bezig is. iPhone is door de EU aangemerkt als een product waarop extra wordt gelet: logisch ook, want heel veel mensen gebruiken het. MacBook is dat bijvoorbeeld niet. En dat betekent dat Apple Intelligence wel op MacBooks kan uitkomen in Europa. Vandaag maakte Apple bekend dat het met meer talen komt waarin Apple Intelligence verschijnt en daar zitten ook veel Europese talen bij: Duits en Italiaans bijvoorbeeld.