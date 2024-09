Apple Event: iPhone 16, maar ook nieuwe Apple Watches & Airpods

Dé aankondiging van de avond is natuurlijk de nieuwe iPhone 16 (Pro) met Apple Intelligence. Daarover lees je alles in dit artikel. Maar vanuit Cupertino kondigde Apple nog meer aan. Zo is er de geheel nieuwe Apple Watch Series 10 en AirPods 4, samen met de Apple Watch Ultra 2 en AirPods Max in frisse nieuwe kleuren. En de AirPods Pro 2, met nieuwe functies voor ‘hearing health’ die dit najaar beschikbaar komen.

Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 introduceert een geheel nieuw ontwerp met een groter, helderder display en verbeterde gezondheidsfuncties. De belangrijkste kenmerken zijn onder andere geavanceerde sensoren voor hartgezondheid, slaapregistratie en een nieuwe functie voor valdetectie. De batterijduur is verbeterd, en het horloge ondersteunt snelladen. Daarnaast is de Apple Watch Series 10 ontworpen met duurzaamheid in gedachten, met een volledig recyclebare behuizing.

De Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar vanaf 20 september. Voor een prijs vanaf €449,-.