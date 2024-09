iPhone 16 onthuld: Apple gaat groot, groter, grootst

iPhone 16 Pro en Pro Max

De iPhones komen in een kwartet, maar kunnen het beste worden beschreven als twee duo’s. De iPhone 16 en 16 Plus hebben veel overeenkomsten en daarnaast de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. iPhone 15 Pro is 6,1 inch en iPhone 16 Pro 6,3 inch. De iPhone 16 Pro Max maakt van de 6,7 inch 15 Pro Max gehakt: die is nu 6,9 inch. Grote jongens dus. Niet alleen in inches, maar ook op andere gebieden. De Pro’s hebben de nieuwe A18 Pro-chip die is uitgerust om AI te ondersteunen. Daarnaast heeft de processor alles in huis om de lichtinval in games nog mooier te maken via ray tracing. De toestellen hebben grotere accu’s, maar hoeveel groter zegt Apple niet. Het noemde een grootste batterijduur ooit, waarbij laden ook een stuk sneller gaat met 40 Watt, in plaats van de 27 Watt die we gewend zijn.

Er werd in geruchten al veel over gesproken, maar nu is het er echt: de capture-knop. Met deze fysieke knop op de rechterzijde van het toestel kun je meteen de camera starten, er nog een keer op drukken om scherp te stellen en vervolgens een foto te nemen. De knop kan je ook helpen inzoomen wanneer je eroverheen strijkt met je vinger. Het is dus niet zomaar een knop, hij stopt meerdere mogelijkheden van bijvoorbeeld professionele camera’s allemaal in één.

Pixelbinning

De camera’s zijn ook verbeterd, waardoor die capture-knop misschien wel nog meer gebruikt wordt: de hoofdcamera is 48 megapixel, maar de ultragroothoeklens nu ook. Macrofoto’s worden met de ultragroothoeklens gemaakt en Apple belooft kleurrijkere, scherpere foto’s. Die 48 megapixel wordt gepixelbinned, waarbij vier pixels tot 1 stuk worden samengevoegd en er meer scherpte wordt gecreëerd in de foto (en er dus een 12 MP foto overblijft). Deze techniek wordt al langer toegepast, ook door de concurrentie, en zorgt voor mooiere kiekjes. Er is ook een telelens aanwezig die 5 keer optisch zoomt. Die zit nu ook op de iPhone 16 Pro, dus niet alleen op de Pro Max. Foto’s worden beter omdat je kleuren beter kunt kiezen en video’s worden beter omdat ze nu 120 frames per seconde kunnen filmen in plaats van 60.