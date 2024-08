Apple kondigt aan wanneer iPhone 16 wordt onthuld

Apple heeft na lang wachten de aankondigingsdatum van de iPhone 16 bekendgemaakt. Het was even spannend door een presidentieel debat dat op de planning staat, maar uiteindelijk is het Apple-event op 9 september. Ja, dat is een maandag.

iPhone 16

Normaliter zijn we gewend dat iPhones de tweede dinsdag van september worden aangekondigd, maar door dat debat tussen Kamala Harris en Donald Trump dat op de 10e plaatsvindt wordt het de maandag. Om voor de hand liggende redenen zullen ze niet hebben gedacht aan woensdag 11 september. Maandag dus. Over een paar weken weten we hoe het zit met de nieuwe iPhone: wat is er nieuw, kloppen de geruchten die we al eerder hebben genoteerd?

Apple noemt het evenement It’s glowtime en dat klinkt spannend: wat gloeit er? AI? In ieder geval een iPhone 16, dat kan bijna niet anders. Daarnaast worden er een Apple Watch Serie 10 verwacht en nieuwe AirPods. In ieder geval zouden de iPhone 16 en iPhone 16 Plus worden aangekondigd met een verticaal camera-eiland aan de achterzijde. iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zouden bovendien een groter scherm hebben. Alle telefoons krijgen waarschijnlijk een capture-knop waarmee je foto’s kunt maken.