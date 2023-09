Betere zoomcamera voor de iPhone 16?

Al meer dan 16 jaar is het vaste prik. Nog (ruim) voordat de nieuwste iPhones van Apple de winkelschappen bereiken, doen al de nodige geruchten de ronde over diens opvolgers. Aangezien het een ‘standard operating procedure’ is, zal het dus ook niemand meer verbazen dat drie dagen voor de winkellancering (22 september) van de iPhone 15, de eerste ‘specificaties’ van de iPhone 16 al genoemd worden.

Uiteraard zijn dit allemaal nog (prille) geruchten. Het enige dat de moeite van het vermelden waard is, is het feit dat deze geruchten afkomstig zijn van Ming-Chi Kuo, een bekende Apple analist met een behoorlijke reputatie op het gebied van Apple’s product-strategie.

Betere zoomlens voor de iPhone 16

Kuo stelt in een tweet en bijbehorend artikel over de productie- en leveringsproblemen van de iPhone 15 Pro Max, dat Apple diens opvolger, die hoogstwaarschijnlijk als iPhone 16 Pro Max door het leven zal gaan, wil voorzien van een (nog) betere telelens met 5 x optische zoom. De iPhone 14 Pro Max heeft een telelens met 3 x optische zoom.



Hoe Kuo bij zijn voorspelling komt, is de vraag. In zijn bewuste artikel spreekt hij vooral over de problemen waar de leverancier van de bijzondere cameralenzen voor de nieuwe iPhone mee kampt. De cameramodule (CCM) van LGIT maakt gebruik van de zogenoemde tetraprism technologie waarvoor Largan de lens levert. Die technologie, waarbij licht binnen in de lens diverse malen weerspiegeld wordt om zo een grotere brandpuntsafstand te creëren, kampt met productieproblemen omdat Apple de technische kwaliteitseisen verhoogd heeft.

Volgens Kuo zullen zowel de iPhone 16 Pro Max als de iPhone 16 Pro naar verwachting voorzien worden van betere tetraprism telelens camera sensoren. Volgens de analist zorgen de hogere specificaties vam Apple er bovendien voor dat het onwaarschijnlijk is dat Genius, de op een na grootste lensleverancier van Apple, in ieder geval volgend jaar nog geen camerasensoren kan gaan leveren. In dat geval is het waarschijnlijker dat Largan volgend jaar zijn exclusieve of primaire leverancier status voor de tetraprism-lens zal behouden.