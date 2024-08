5 verbeteringen die we verwachten van iPhone 16

Meestal komt Apple in de tweede week van september met een nieuwe iPhone. Een soort Prinsjesdag waar je je klok op gelijk kunt zetten. We schreven eerder al wat we allemaal weten over iPhone 16, maar wil je vooral weten wat er echt nieuw is, dan zetten we hier vijf verbeteringen op een rij.

Dit is uiteraard allemaal gebaseerd op geruchten over de nieuwe iPhone 16. Apple is uiteindelijk het bedrijf dat het laatste woord heeft en echt iets officieels kan zeggen over het aankomende toestel.

1 Nieuwe knop

Eén van de meest opmerkelijke nieuwigheden aan de iPhone 16 is dat het toestel een nieuwe knop heeft. Ooit deden smartphonemakers er alles aan om te zorgen dat er zo min mogelijk knoppen op een toestel zaten, maar nu is de conclusie daar dat het toch wel meevalt als je een knopje extra hebt. Apple zou met zo’n extra knop willen komen die je dan zelf een actie kunt geven. Die knop wordt aan alle iPhone 16-toestellen toegevoegd en kan je bijvoorbeeld extra snel een bepaalde app laten openen. Helemaal nieuw is deze knop niet: die zat al op de iPhone 15 Pro, maar komt nu naar allemaal.

2. Verbeterde chip

Het is één van de standaard vernieuwingen, maar dat betekent niet dat we er niet blij mee zijn: waarschijnlijk wordt iPhone 16 voorzien van weer een nieuwe chip die door Apple is ontwikkeld. De nieuwe chip wordt gebouwd op een nieuwe N3E 3-nanometernode, maar wat er verder precies verandert of hoe de chip heet is nog onbekend. Ook zouden iPhone 16 en iPhone 16 Pro mogelijk verschillende chips gebruiken, waarbij de Pro als meer premium toestel waarschijnlijk de betere chip krijgt.

3. Een fotoknop

Het houdt niet op met de nieuwe knoppen, want Apple heeft ook een ‘capture’-knop in gedachten. Het is een knop waarmee je snel foto’s en video’s kunt maken. Dat lijkt een slimme oplossing in de huidige maatschappij van social media, waarin het leuk is om snel een video of foto te kunnen schieten. Dat kan al vrij snel, maar Apple denkt dat een speciale opnameknop toch net even beter is. Het is niet zomaar een knop: het werkt zoals de sluiterknop op camera’s, waarbij je dus meerdere drukniveaus kunt kiezen om focus toe te passen voor je een foto schiet.

4. Verticale lenzen

Er wordt wel veel gezegd dat Samsung dingen nept van Apple, maar Apple kan er ook wat van. Zo zou het net als Samsung al jaren geleden heeft bedacht kiezen voor een verticale lenzenopstelling. Dat zou anders zijn dan de eerdere diagonale lenzenopstelling. Hiermee zou ruimtelijke video kunnen worden gemaakt voor de Vision Pro, al met het standaard iPhone 16-model. Een ander camera-eiland dus.

5. De kleuren

Apple heeft meerdere, wat rustige kleuren in petto voor iPhone 16. Geen felle, frisse kleuren, maar vrij toned down-versies. iPhone 16 krijgt waarschijnlijk deze kleuren: zwart, groen, roze, blauw en wit. Een ander gerucht heeft het daarnaast ook nog over geel en paars. De blauwe versie is trouwens wel best fel, als de eerste dummyfoto’s kloppen.

[Fotocredits – Farknot Architect © Adobe Stock]