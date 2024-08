iPhone 16 gelekt: dit is hoe de nieuwe telefoon van Apple eruitziet

iPhone 16 wordt naar verwachting in september aangekondigd. Doorgaans houdt Apple alles zoveel mogelijk geheim, maar het zal op een x moment toch wel wat moeten delen met leveranciers: die kunnen daar immers hun accessoires op gaan maken. Die dummies die hiervoor zijn gebruikt liggen nu op straat en daardoor weten we ongeveer hoe de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro eruit komen te zien.

iPhone 16 in felle kleuren

Bij de gewone iPhone 16 zien we dankzij lekker Sonny Dickson dat er verschillende kleuren verschijnen: vijf maar liefst. Zwart, wit, felblauw, mattig groen en babyroze. De twee camera’s aan de achterzijde zijn onder elkaar geplaatst en hebben een klein eilandje waar ze zelf ook weer uitsteken.

Daarnaast heeft dezelfde lekker beeld van de iPhone 16 Pro. Hierop zien we een vierkant camera-eiland met afgeronde hoeken. Daarbovenop zitten drie camera’s. De kleuren zijn wat minder sprankelend: zwart, wit en space gray. Er zou ook een rose titanium-variant komen, maar die is er (nog) niet in dummyvorm.

Wat we tot nu toe weten van de iPhone 16 is dat de gewone variant 6,1 inch wordt en de Plus-variant 6,7 inch. Het scherm zou een nieuwe OLED zijn van Samsung en dat van de Pro is zelfs 20 procent helderder. De schermranden worden waarschijnlijk dunner en specifieker zou de iPhone 16 Pro een 1,2 millimeter rand krijgen. Dat is vergeleken bij de rand van 1,15 millimeter op de iPhone 16 Pro Max. De rand van de iPhone 15 Pro is 1,71 millimeter.

Capture-knop

De telefoons hebben waarschijnlijk een A18 of A17 Pro-chip en de Pro-modellen hebben waarschijnlijk een geüpgraded groothoekcamera en een Capture-knop waarmee je een soort foto-camera van je smartphone maakt (niet dat smartphones dat niet al waren, maar een knop geeft net even wat meer feedback).

Ook goed nieuws op het gebied van accu’s: de batterijen in alle toestellen die worden aangekondigd is waarschijnlijk aanzienlijk groter. De smartphones worden voorzien van de nieuwe variant van het iPhone-besturingssysteem iOS 18. Over de adviesprijzen is nog niets bekend, maar goed, alle andere informatie is uiteraard ook pas officieel en bevestigd als Apple in september zijn nieuwe paradepaardjes aankondigt. In de tussentijd lees je hier meer dingen die we al denken te weten over de nieuwe iPhone-batterij.